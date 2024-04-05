رابط الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية 1445 وخطوات التسجيل

الاستعلام عن دعم ريف تتبنى المملكة العربية السعودية برامج ومبادرات مستدامة لدعم مختلف قطاعات مجتمعها، ومن بين هذه المبادرات الحيوية تبرز جهودها في دعم الريف، حيث يعد برنامج دعم الريف أحد الأعمدة الأساسية حيث يتيح هذا البرنامج الدعم المالي للعمال الزراعيين، ويساعد النحالين والمزارعين الصغار والأسر المنتجة على تطوير أعمالهم بفاعلية.

الاستعلام عن دعم ريف

إليك الخطوات المفصلة للاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية عبر منصة ريف الرسمية:

ابدأ بفتح موقع منصة ريف الرسمي .

. قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك كمستفيد من الدعم.

لتأكيد الهوية، قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بحسابك.

بعد ذلك، أدخل رمز التحقق المرئي المعروض لتسجيل الدخول والوصول إلى حسابك الشخصي.

اختر خدمة “تفاصيل الطلب الحالي” لتعرف معلومات الدعم المتاحة واختر برنامج دعم ريف.

ستظهر لك النتائج التي تبين استحقاقك وأهليتك للحصول على الدعم.

طريقة التسجيل بدعم ريف

إليك خطوات التسجيل في برنامج دعم الريف لعام ١٤٤٥: