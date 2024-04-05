مجلس الوزراء يعلن أن الحكومة ستعفي النازحين من الرسوم المختلفة اعتباراً من تاريخه

أكد رئيس مجلس الوزراء السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن المملكة العربية السعودية ستتحمل تكاليف تصحيح أوضاع النازحين، وذلك بناءً على التفاصيل التي أوضحها وزير الإعلام سليمان الدوسري، وأشار الدوسري في بيان صحفي لوكالة الأنباء السعودية “واس” إلى أن مجلس الوزراء ناقش اليوم عدة قرارات سيتم تنفيذها وفقاً للتوضيحات المقدمة.

الحكومة ستتحمل تكاليف رسوم النازحين

أعلن رئيس مجلس الوزراء عن تحمل القيادة الرشيدة تكاليف تصحيح أوضاع النازحين في المملكة العربية السعودية على مدار أربع سنوات اعتباراً من تاريخ التصحيح، تشمل هذه التكاليف تكلفة نقل الخدمات، وتكاليف الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم تعديل المهن على المنشآت الخاصة، إلى جانب الغرامات المتعلقة بمخالفات نظام الإقامة.

كما أعلن مجلس الوزراء السعودي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن اعتماد حوالي 18 قراراً خلال الجلسة التي عقِدت اليوم في منطقة جدة، وفي بداية الجلسة أعرب صاحب السمو الملكي عن شكره لله على التوفيق في إدارة البلاد خاصة في استقبال الملايين من المعتمرين خلال الفترة الأخيرة.

ملخص القرارات الجديدة

صرح وزير الإعلام السعودي بالقرارات التي تم اتخاذها، والتي شملت ما يلي: