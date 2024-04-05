“زيادة 255.000 دينار” استعلام رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة

تزامنًا مع استمرار صرف رواتب الموظفين، مازال العديد من المصارف الحكومية العاملة في دولة العراق تقوم بتوزيع الرواتب الخاصة بكافة الدرجات الوظيفية في دولة العراق، لكن الزيادات الأخيرة التي تم تطبيقها بقرار من مجلس الوزراء مؤخرًا لم يتم العمل على تطبيقها حتى الأن، لكن قد صدر بيان بسلم الرواتب الجديد الذي شمل الدرجات العاشرة والتاسعة والثامنة، لكي يتمكنوا من الحصول عليها دون أدنى مشاكل.

صرف رواتب الموظفين في العراق

أوضحت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب الموظفين في دولة العراق شملت زيادة بلغت تقريبًا 200% على أن وصل راتب الدرجة العاشرة من 170 ألف دينار عراقي إلى 425 ألف دينار عراقي، أي بإضافة زيادة جديدة بلغت قدرها 255 ألف دينار عراقي، مع العلم أنه يمكن لكافة الموظفين القيام بالإستعلام عن رواتب الموظفين بكل سهولة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

طريقة الإستعلام عن رواتب الموظفين في العراق بالزيادة الجديدة

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب الموظفين بالعراق بالزيادة الجديدة التي بلغت تقريبًا نحو 200 % على الدرجات الثالثة الأخيرة، وفقًا لما يلي:-