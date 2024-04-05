خطوات استخدام حاسبة حساب المواطن 1445 وشروط الاستحقاق

إن توفير حاسبة حساب المواطن له أثر إيجابي بالغ الأهمية على شفافية وفهم المستفيدين للدعم المالي الذي يقدمه البرنامج، حيث تساهم هذا الأداة في تعزيز فعالية برنامج حساب المواطن وتحقيق أهدافه بشكل أفضل، إذ توفر للأسر المستفيدة المعلومات اللازمة بشكل دقيق وشفاف حول الدعم المالي الذي يمكنهم الحصول عليه.

حاسبة حساب المواطن

إليك الآلية الدقيقة لاستخدام حاسبة حساب المواطن على موقعه الإلكتروني:

الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن .

استخدم بيانات الدخول الخاصة بك للوصول إلى حسابك.

بعد تسجيل الدخول، ابحث عن خيار ‘الحاسبة التقديرية’.

حدد إذا كنت فردًا مستقلًا أو رب أسرة.

أدخل معلوماتك مثل الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة.

في حال كنت رب أسرة، أدخل بيانات أفراد الأسرة ودخل كل منهم.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

انقر على الزر المخصص للحساب.

ستظهر القيمة المقدرة للدعم المالي الشهري بناءً على البيانات التي قمت بإدخالها.

في حال التعديلات، قم بتحديث البيانات وإعادة حساب الدعم.

شروط الاستحقاق للدعم

يطبق برنامج حساب المواطن مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لكي يكون المتقدم مستحقًا للحصول على الدعم، وفيما يلي تفاصيل هذه الشروط: