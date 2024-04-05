تردد القنوات
سلي عيالك في رمضان.. تردد قناة وناسة أطفال الجديد 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة
قناه وناسه قناه فضائية مجانية يتم من خلالها عرض العديد من البرامج المختلفة والمتنوعة التي يعشقها الكثير من الأطفال، تعمل أيضا علي تنمية مهارات الأطفال من خلال البرامج التعليمية والثقافية التي تبث من خلالها، يتم بثها من خلال الأقمار الصناعية التالية النايل سات، العرب سات، حازت إعجاب العديد من الصغار، أيضا أولياء الأمور وذلك لأنها لا يتم من خلالها عرض أي مشاهد يوجد بها أعمال عنف أو أثارة مما لا يلائم صغار السن، فالأطفال دائما يحتاجون إلي نمط سلوكي معين، لذا فان قناه وناسه تعمل دائما علي إشغال هذا النمط وتطوره، تعمل القناه علي تنمية الجانب الابداعي عند الطفل عند الطفل،عبر هذه السطور سنوضح لكم كيفية تحميل القناه علي شاشات التلفاز، أيضا الترددات التي تبث من خلاله ابقوا معانا.
تردد وناسه عبر النايل سات
- معدل ترميز القناه: 27500.
- استقطاب القناه: عمودي.
- التردد يكون: 11430.
- القمر الصناعي هو: النايل سات.
- معامل تصحيح خطأ القناه: 4/3.
وناسه عبر ترددها الجديد من خلال العرب سات
- معامل استقطاب القناه يكون: أفقي.
- التردد الجديد: 11270.
- معدل تصويب الخطأ: 6/5.
- معامل ترميز القناه: 27500.
- القمر الصناعي: العرب سات.
طريقة تنزيل قناه وناسه علي شاشات التلفاز
- يرجي الولوج إلي القائمة الرئيسية بالنقر عليها من خلال الريموت كنترول الخاص بجهاز الريسفير.
- قم بالنقر علي أيقونة التثبيت اليدوي.
- اضغط علي خانة البحث.
- قم بتحديد القمر الصناعي الذي يبث من خلاله قناه وناسه.
- ادخل البيانات التي تتعلق بالقمر الصناعي والتي تتمثل في: معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ، التردد.
- بعد إدخال جميع البيانات ينبغي الضغط علي زر البحث، سيتم تنزيل القناه علي شاشات التلفاز.
- أخيرا: قم بالنقر علي زر الحفظ.