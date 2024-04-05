تكنولوجيا

“الفخامة والتميز من شاومي”.. هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G بمواصفات رائعة تبهر الجميع

هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

صورة د. فاطمة سيد د. فاطمة سيدمنذ ساعة واحدة
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"الفخامة والتميز من شاومي".. هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G بمواصفات رائعة تبهر الجميع
"الفخامة والتميز من شاومي".. هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G بمواصفات رائعة تبهر الجميع

يعتبر Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G هاتفًا مميزًا من شركة شاومي الصينية، والذي يقدم مجموعة متميزة من المواصفات والميزات بسعر معقول، حيث يجمع هذا الهاتف بين التصميم الأنيق والأداء القوي، مما يجعله خيارًا جذابًا للعديد من المستخدمين، وفي هذا المقال عبر البديل دعونا نقدم لكم مواصفات هذا الهاتف ومميزاته فتابعونا.

هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

يعتبر Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G هاتفًا يجمع بين الأداء القوي والميزات المتقدمة، مما يجعله خيارًا جذابًا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف يتناسب مع احتياجاتهم اليومية بسعر معقول، وإليك أهم مواصفاته:

الخاصيةالمواصفات
نوع الشاشة
  • AMOLED.
حجم الشاشة
  • 6.67 إنش.
دقة الشاشة
  • 1080 × 2400 بكسل.
معدل كثافة البكسل
  • 395 بكسل/إنش.
معدل تحديث الشاشة
  • 120 هيرتز.
طبقة حماية الشاشة
  • Corning Gorilla Glass.
سطوع الشاشة
  • 1300 شمعة.
نظام التشغيل
  • Android 13.
معالج الجهاز
  • ميديا تيك.
  • سداسي النانو مع معالج رسومي.
ذاكرة التخزين الداخلية
  • إصدار 1: 256 جيجابايت.
  • إصدار 2: 512 جيجابايت.
ذاكرة الوصول العشوائي
  • إصدار 1: 8 جيجابايت.
  • إصدار 2: 12 جيجابايت.
كاميرا الجوال الخلفية
  • رئيسية: 200 ميجابكسل.
  • فائقة الزاوية: 8 ميجابكسل.
  • عمق: 2 ميجابكسل.
كاميرا الجوال الأمامية
  • 16 ميجابكسل.
ميكروفون إضافي
  • يعمل على عزل الضوضاء.
دعم الاتصال
  • شبكة الجيل الرابع.

ميزات هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

يأتي هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G بعدد من الميزات المميزة التي تجعله اختيارًا ممتازًا للمستخدمين، وإليك بعض أبرز المميزات:

  • تتميز الشاشة بحجم 6.67 إنش ودقة عالية تبلغ 1080 × 2400 بكسل، مما يوفر تجربة عرض رائعة مع ألوان حية وصور واضحة.
  • يأتي الهاتف بمعدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز، مما يوفر تجربة استخدام سلسة وتفاعلية خالية من التقطيع.
  • يتميز الهاتف بمعالج سداسي النواة من شركة ميديا تيك، مما يوفر أداءً سريعًا وفعالًا.
  • كما يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 200 ميجابكسل لتوفير صور عالية الجودة وتجربة تصوير متنوعة.
  • يتوفر الهاتف بإصدارين مختلفين يتضمنان ذاكرة داخلية تصل إلى 512 جيجابايت ورام بسعة تصل إلى 12 جيجابايت، مما يسمح بتخزين كميات كبيرة من البيانات وتشغيل التطبيقات بسلاسة.
  • يأتي الهاتف ببطارية كبيرة السعة تدعم الاستخدام المكثف لفترة طويلة، ويدعم أيضًا خاصية الشحن السريع للحصول على طاقة إضافية بسرعة.
  • يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع LTE، مما يضمن سرعات اتصال عالية وتجربة استخدام سلسة في الاتصال بالإنترنت.
  • يتميز الهاتف بتصميم أنيق وجودة بناء عالية، مما يمنحه مظهرًا فاخرًا ويوفر متانة تدوم طويلاً.
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صورة د. فاطمة سيد د. فاطمة سيدمنذ ساعة واحدة
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