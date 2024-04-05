“الفخامة والتميز من شاومي”.. هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G بمواصفات رائعة تبهر الجميع

يعتبر Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G هاتفًا مميزًا من شركة شاومي الصينية، والذي يقدم مجموعة متميزة من المواصفات والميزات بسعر معقول، حيث يجمع هذا الهاتف بين التصميم الأنيق والأداء القوي، مما يجعله خيارًا جذابًا للعديد من المستخدمين، وفي هذا المقال عبر البديل دعونا نقدم لكم مواصفات هذا الهاتف ومميزاته فتابعونا.

هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

يعتبر Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G هاتفًا يجمع بين الأداء القوي والميزات المتقدمة، مما يجعله خيارًا جذابًا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف يتناسب مع احتياجاتهم اليومية بسعر معقول، وإليك أهم مواصفاته:

الخاصية المواصفات نوع الشاشة AMOLED. حجم الشاشة 6.67 إنش. دقة الشاشة 1080 × 2400 بكسل. معدل كثافة البكسل 395 بكسل/إنش. معدل تحديث الشاشة 120 هيرتز. طبقة حماية الشاشة Corning Gorilla Glass. سطوع الشاشة 1300 شمعة. نظام التشغيل Android 13. معالج الجهاز ميديا تيك.

سداسي النانو مع معالج رسومي. ذاكرة التخزين الداخلية إصدار 1: 256 جيجابايت.

إصدار 2: 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي إصدار 1: 8 جيجابايت.

إصدار 2: 12 جيجابايت. كاميرا الجوال الخلفية رئيسية: 200 ميجابكسل.

فائقة الزاوية: 8 ميجابكسل.

عمق: 2 ميجابكسل. كاميرا الجوال الأمامية 16 ميجابكسل. ميكروفون إضافي يعمل على عزل الضوضاء. دعم الاتصال شبكة الجيل الرابع.

ميزات هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

يأتي هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G بعدد من الميزات المميزة التي تجعله اختيارًا ممتازًا للمستخدمين، وإليك بعض أبرز المميزات: