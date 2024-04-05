خطوات الاستعلام عن دعم الكهرباء في الضمان الاجتماعي 2024 .. وزارة الموارد البشرية توضح

خطوات الاستعلام عن دعم الكهرباء في الضمان الاجتماعي، أثارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض التساؤلات بخصوص خطوات الاستعلام عن دعم الكهرباء في الضمان الاجتماعي، حيث يعتبر الضمان إحدى أهم المبادرات السعودية التي تسعى من خلالها لتقديم الدعم والمساعدة للفئات المستحقة، بما في ذلك تقديم الدعم المالي لسداد فواتير الكهرباء المتراكمة على المواطنين المستفيدين، وسنتعرف فيما يلي على تفاصيل هذا الدعم.

خطوات الاستعلام عن دعم الكهرباء في الضمان الاجتماعي

وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بعض الخطوات للاستعلام عن دعم الكهرباء في الضمان الاجتماعي المطور، لتسهيل على المواطنين تقديم طلب الحصول على الدعم المالي لسداد فواتير الكهرباء المسجلة عليهم، ويشمل ذلك:

يجب فتح موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

. الدخول على قسم خدمات الوزارة.

من ثم النقر على المنصات الرقمية.

الضغط على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

النقر على زر تصفح البوابة.

تسجيل الدخول باستخدام اسم الشخص المستفيد وكلمة المرور.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

كتابة رمز التحقق المرئي.

الضغط على نتائج الأهلية.

النقر على زر استعلام.

ثم يقوم الموقع بعرض الأهلية سواء كانت نعم أو لا.

الضغط على معرفة قيمة الاستحقاق، ليتم عرض كل التفاصيل.

ما هي شروط التسجيل في دعم الكهرباء في الضمان الاجتماعي

هناك بعض الشروط الواجب مراعاتها من قبل الأشخاص الراغبين في التسجيل في دعم الكهرباء في الضمان الاجتماعي، ويمكن التعرف عليها في النقاط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن يكون مستفيدًا من الضمان الاجتماعي بالفعل. أن لا يزيد الدخل الشهري له عن 9 آلاف ريال سعودي. ضرورة سداد فواتير الكهرباء أثناء تقديم الطلب. يجب أن يمتلك حسابًا بنكيًا ساريًا. يجب أن يكون لديه منزل مستقل ليتمكن من الحصول على الدعم. يجب إحضار أي أوراق أو مستندات مطلوبة أثناء تقديم طلب الضمان الاجتماعي.

ما هي الفئات المستحقة لدعم الكهرباء الضمان الاجتماعي؟

حدد الضمان الاجتماعي بعض الفئات المستفيدة من الدعم الخاص بسداد فواتير الكهرباء، والتي يمكنها تقديم الطلب وفق ما وضحنا ذلك. وتتمثل هذه الفئات في الآتي: