شباب البومب 12 الحلقة 26 تابع أحداث” الأكثر مشاهدة في الخليج” مع فيصل العيسي وخيانات متعددة

في حلقة اليوم من برنامج “شباب البومب 12″، تناولت القصة العاطفية “خيانة عامر”، حيث تكشف الأحداث العديد من التوترات والمشاعر المتضاربة بين الشخصيات الرئيسية، حيث تبدأ الحلقة بعودة أم صالح إلى الرياض وكشفها لأبنائها بأنها مريضة، لكنها تخفي عنهم تفاصيل حالتها الصحية، يتوجه عامر إلى المستشفى بعد اتصال طارئ من والدة صالح، ويكتشف أنها تحتاج إلى دعمه وحضوره في وقت صعب دون علم صالح.

شباب البومب 12 الحلقة 26

فيما يخطط صالح وأصدقاؤه لرحلة إلى أبها، يرفض عامر الانضمام معهم بسبب طلب الدعم من والدة صالح، ويكذب صالح بشأن سبب رفضه المشاركة، في اليوم التالي، يذهب عامر إلى المستشفى ويتلقى وصية مؤثرة من والدة صالح، ثم يعود ليكشف لأم صالح الحقيقة حول سلوك صالح وأصدقائه، نالت الحلقة إعجاب الجمهور وتلقت تعليقات إيجابية على إكس، حيث أشاد المشاهدون بالقصة العاطفية القوية والدروس القيمة التي تحملها، تمثل حلقة اليوم من “شباب البومب 12” تجربة عاطفية ممتعة ومثيرة، تركت أثرًا إيجابيًا على الجمهور وأثارت الكثير من التفاعلات والتعليقات الإيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي.

#شباب_البومب رأيكم في حلقة اليوم خيانة عامر ؟ pic.twitter.com/LBwSnS9XHy — فيصل العيسى (@faisalalesaa) April 4, 2024

نجوم مسلسل شباب البومب

فيصل العيسي بشخصية عامر.

وائل الجربي يجسد دور المحقق.

مهند الجميلي في دور شكش.

سليمان المقيطيب يؤدي دور كفته.

عبد العزيز الفريحي يظهر في دور تركي

القنوات الناقلة تردد قناة روتانا خليجية لمشاهدة شباب البومب الجزء 12

وتعرف الحلقات على شاشة قناة روتانا خليجية كما يتم عرض الحلقات يومياً في الساعة 6:40 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، في تمام الساعة 5:40 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية.