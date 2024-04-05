مفاجآت في سعر الذهب اليوم في السوق المصري أعرف الاسعار في محلات الصاغة بالمصنعية وبدون

تشهد أسعار الذهب اليوم 5 أبريل 2024 استقراراً اليوم مقارنة بالأمس، حيث يسجل الذهب عيار 24 اليوم 3549 جنيها وعيار 21 يسجل 3105 جنيها، وعيار 18 يسجل 2661 جنيها، حيث يختلف سعر أونصة الذهب من ثانية لأخرى، كما شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في سعرها ليتجاوز حاجز 2000 دولار، ويبلغ سعر الأونصة حاليا 2234.18 دولار أمريكي.

توقعات أسعار الذهب اليوم

كما أكد جي بي مورغان في توقعاته للسلع لعام 2024 أن الصعود الذي أطلقه نحو سوق السلع كان للذهب والفضة، وتبعا لمسح أجرته WCG، تخطط 24% من جميع البنوك المركزية لزيادة احتياطياتها من الذهب في عام 2024 بسبب المخاوف من الدولار الأمريكي.

تغيرات أسعار الذهب في الربع الأول لعام 2024 في مصر

شهدت اسعار الذهب في الربع الأول لعام 2024 تقلبات هي الأكبر في تاريخ الذهب في مصر وسط تغيرات في الاوضاع الاقتصادية للبلاد وأسعار صرف العملة.

كما ارتفع سعر الذهب في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 2.8%فقط ،ثم افتتحت أسعار الذهب في هذا العام بتداولات 3170 جنية لجرام الذهب الواحد عيار 21 الأكثر شيوعا بين المواطنين.

هل سترتفع أسعار الذهب في العيد في مصر ؟

يتوقع مستشار رئيس التموين أن يشهد الذهب ارتفاعا مع اقتراب عيد الفطر بسبب الإقبال على الشراء وكثرة حفلات الخطبة والمناسبات والأفراح وتأثره بالارتفاع العالمي.

هل هذا هو الوقت المناسب لشراء الذهب؟

وضح خبير المشغولات الذهبية أمير رزق أن الوقت المثالي لشراء الذهب عادة يكون في حالات بين الصعود والهبوط، حيث تفضي عادة لاستفادة المستثمر في الذهب، وأشار أيضا أنه لا يوجد صعود دائم أو هبوط دائم، فعادة هذه التحركات تجعل شراء الذهب حالياً استثمار جيد لجميع الميزانيات لأنه سيرتفع بنهاية العام.