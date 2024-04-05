فرحة للغلابة.. رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 اتفتح دلوقتي.. استعلم الآن

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق عن رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، حيث تعد هذه المنحة إحدى المساعدات البارزة التي يحصل عليها المواطنون العراقيون، والتي تقدمها الوزارة بهدف تقليل الأعباء الملقاة على الأسر ذات الدخل المحدود والفقيرة في البلاد، يأتي ذلك في أعقاب الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار الذي يعاني منه العالم كله، وتشهد الوجبة السابعة والأخيرة من الرعاية الاجتماعية اهتمامًا متزايدًا بين المواطنين، الذين يرغبون في معرفة الشروط وطرق التسجيل فيها، وسنقدم ذلك بشكل مفصل من خلال هذا المقال.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024، حيث تعتبر هذه الخدمات من الأساسيات التي توفرها الحكومة العراقية للأفراد، وتعود بالفائدة على فئات عديدة بما فيهم ذوي الدخل المحدود والنساء الأرامل و المنفصلات عن أزواجهن، للتعرف على الأشخاص الذين يشملهم برنامج الرعاية الاجتماعية في دفعته السابعة والأخيرة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

يجب زيارة البوابة الإلكترونية الرسمية لـمنصة مظلتي. ثم الضغط على اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية. ثم اختيار الطعام السابع والنهائي. تعيين تسمية الموقع السكني الذي تقيم فيه. تدوين جميع المعلومات المطلوبة بدقة. النقر على خيار الاستعلام بهدف التحقق من الأسماء المؤهلة. إصدار قوائم أسماء الأشخاص الذين يتلقون خدمات المعونة الاجتماعية في النهاية.

ما هي شروط الحصول على برنامج المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024؟

يمكنك الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية إذا توفرت الشروط التالية: