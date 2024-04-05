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بالرابط خطوات التسجيل في منصة ناجز 1445 للاستعلام عن قضية
خطوات التسجيل في منصة ناجز 1445
خطوات التسجيل في منصة ناجز تبنت وزارة العدل السعودية مبادرة مبتكرة بإطلاق خطوات جديدة على منصة ناجز الإلكترونية، وهي إحدى المنصات الرسمية التابعة للوزارة، لتمكين المستفيدين من الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات القضائية بسهولة ويسر.
خطوات التسجيل في منصة ناجز 1445
تم الإعلان عن الخطوات الجديدة للاستعلام عن القضايا عبر منصة ناجز من قبل وزارة العدل السعودية، وذلك بهدف تسهيل الخدمات القضائية وتوفير الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين في المملكة.
إليك الخطوات المعلن عنها:
- قم بتسجيل الدخول على بوابة ناجز الرسمية.
- اضغط على “تسجيل الدخول” واختر “الأفراد”.
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور في البوابة الوطنية للعدل.
- اكتب رقم الهوية الوطنية لتسجيل الدخول.
- ستصلك رسالة على الجوال تحتوي على رمز التأكيد، قم بإدخاله في المكان المخصص.
- بعد الدخول إلى ناجز، اختر “المحاكم” ثم “قضاياي”.
- أدخل رقم القضية في المكان المخصص واختر اسم المحكمة.
- اضغط على “بحث” للحصول على تفاصيل القضية.
خطوات الاستعلام عن قضية ناجز
يمكنك الاستعلام عن مواعيد القضايا بسهولة وسرعة باستخدام الخطوات التالية على منصة ناجز:
- ابدأ بتسجيل الدخول على منصة ناجز الرسمية.
- انقر على “بدء الخدمة” للوصول إلى القائمة الرئيسية.
- اختر “الخدمات الإلكترونية” من القائمة.
- ثم اختر “استعلام عن موعد قضية” من القائمة المتاحة.
- اضغط على “الدخول للخدمة” للمتابعة.
- ادخل رقم القضية وسنة القضية التي ترغب في الاستعلام عن موعدها.
- حدد المحكمة التي تنظر للقضية الخاصة بك.
- اضغط على زر “بحث” للبدء في الاستعلام.