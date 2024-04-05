«الأعلاف في الطالع ولا في النازل».. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأعلاف اليوم الجمعة الموافق 5 من أبريل 2024!!

تعد الأعلاف أحد أهم العوامل المؤثرة على تكلفة إنتاج الدواجن والمواشي، وبالتالي على أسعارها في الأسواق، ونتيجة لتقلبات أسعار المواد الخام العالمية، يزداد اهتمام المربين والمستهلكين بمعرفة أسعار العلف بشكل دوري، وفي هذا المقال سوف نتناول أسعار الأعلاف اليوم الجمعة الموافق 5 من أبريل 2024

علف دواجن التسمين

في المصانع: تتراوح أسعار علف دواجن التسمين بين 22500 و 23500 جنيه للطن.

للمستهلك: تتراوح أسعار علف دواجن التسمين بين 23500 و 24500 جنيه للطن.

علف دواجن البياض

في المصانع: تتراوح أسعار علف دواجن البياض بين 19500 و 21500 جنيه للطن.

للمستهلك: تتراوح أسعار علف دواجن البياض بين 20500 و 22500 جنيه للطن.

علف الماشية

في المصانع: تتراوح أسعار علف الماشية بين 8000 و 17500 جنيه للطن، حسب نوع العلف.

للمستهلك: تتراوح أسعار علف الماشية بين 9000 و 18500 جنيه للطن.

علف البط

في المصانع: 21500 جنيه للطن.

للمستهلك: 22500 جنيه للطن.

علف الأرانب والغنم

في المصانع: 15500 جنيه للطن.

للمستهلك: 16500 جنيه للطن.

علف الحمام

في المصانع: 22000 جنيه للطن.

للمستهلك: 23000 جنيه للطن.

علف السمان

في المصانع: 22000 جنيه للطن.

للمستهلك: 23000 جنيه للطن.

علف الرومي

في المصانع: 26000 جنيه للطن.

للمستهلك: 27000 جنيه للطن.

علف السمك

في المصانع: 32000 جنيه للطن.

للمستهلك: 33000 جنيه للطن.

علف الابل والخيل

في المصانع: 15000 جنيه للطن.

للمستهلك: 16000 جنيه للطن.

علف النعام

في المصانع: 30000 جنيه للطن.

للمستهلك: 31000 جنيه للطن.

عوامل تؤثر على أسعار علف المواشي