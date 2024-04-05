“اللقاء الناري” برنامج رامز جاب من الآخر الحلقة 26 اليوم مع أقوى المفاجآت

هناك العديد من التساؤلات حول من هو ضيف حلقة اليوم من برنامج رامز جلال، خاصةً بعد ارتفاع مستوى البحث في الساعات الأخيرة، وذلك نتيجة للتفاعل الكبير مع الحلقات السابقة على منصات التواصل الاجتماعي، وقد حقق البرنامج نجاحًا كبيرًا منذ بداية شهر رمضان الكريم، حيث كانت ضحاياه الأولى الفنان أحمد السقا والفنان باسم سمرة، تلتهما النجمتان مي عمر ونجلاء بدر في الحلقة الثانية.

مواعيد عرض الحلقة 27 من برنامج رامز جلال رمضان 2024

بعد الإفطار مباشرةً، في الساعة 6:18 مساءً بتوقيت مصر، و7:18 بتوقيت مكة المكرمة. يُعاد البرنامج في تمام الساعة 1 صباحًا على نفس القناة.

مين ضيف رامز جلال النهاردة؟

ومن المتوقع أن ضيف برنامج رامز جاب من الآخر أن اليوم سيكون الضحية، من مشاهير الرياضة وكرة القدم

تلخيص رامز جاب من الأخر