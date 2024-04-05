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“اللقاء الناري” برنامج رامز جاب من الآخر الحلقة 26 اليوم مع أقوى المفاجآت
من هو ضيف رامز جاب من الآخر الحلقة 26
هناك العديد من التساؤلات حول من هو ضيف حلقة اليوم من برنامج رامز جلال، خاصةً بعد ارتفاع مستوى البحث في الساعات الأخيرة، وذلك نتيجة للتفاعل الكبير مع الحلقات السابقة على منصات التواصل الاجتماعي، وقد حقق البرنامج نجاحًا كبيرًا منذ بداية شهر رمضان الكريم، حيث كانت ضحاياه الأولى الفنان أحمد السقا والفنان باسم سمرة، تلتهما النجمتان مي عمر ونجلاء بدر في الحلقة الثانية.
مواعيد عرض الحلقة 27 من برنامج رامز جلال رمضان 2024
- بعد الإفطار مباشرةً، في الساعة 6:18 مساءً بتوقيت مصر، و7:18 بتوقيت مكة المكرمة.
- يُعاد البرنامج في تمام الساعة 1 صباحًا على نفس القناة.
مين ضيف رامز جلال النهاردة؟
ومن المتوقع أن ضيف برنامج رامز جاب من الآخر أن اليوم سيكون الضحية، من مشاهير الرياضة وكرة القدم
تلخيص رامز جاب من الأخر
- يتم عرض برنامج رامز جلال “رامز جاب من الأخر” على قناة MBC مصر بعد أذان المغرب.
- ضيوف حلقة اليوم هم: مرام علي، باميلا الكيك، علي البليهي، فراس البريكان، حمو بيكا، كزبرة، أحمد فهمي، حماده هلال، بدرة وجوهرة.
- الحلقة تشهد مشاركة محمود كهربا وعبدالله السعيد، وكزبرة يتعرض لإصابة خطيرة.
- في حلقة سابقة، وقعا في المقلب كل من أحمد فهمي وحماده هلال.
- أيضًا تم استضافة بدرة وجوهرة في حلقة منفصلة، وتم التركيز على الرقص الشرقي.
- حلقة أخرى شهدت استضافة يسرا اللوزي ونسرين أمين.
- توقعات بوجود مشاهير الرياضة وكرة القدم كضحايا في الحلقات القادمة.
- يتم عرض برنامج رامز جلال يوميًا بعد أذان المغرب على MBC مصر.
- البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا في تريندات رمضان 2024 بعد عرض البرومو.
- ضمن ضيوف البرنامج لهذا العام: أحمد السقا، باسم سمرة، سمية الخشاب، أيتن عامر، وآخرون، مع تقديم فكرة ضيفين متنافسين في كل حلقة.