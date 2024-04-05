شوف هتقبض كام بعد الزيادة moss.gov.eg.. خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر ابريل 2024 واهم الشروط

تستهدف خدمة الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر ابريل 2024 أولئك الذين يستحقون الدعم الاجتماعي المقترح برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوجيه كامل عناية الدولة في توفير الاعانات المالية المدعومة للعمل على تحسين جودة الحياة المعيشية وأيضًا الحياة الاجتماعية التي طالما تشهد تدهور كبير في حياة المواطنين، لذا سنوافيكم مجريات الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر ابريل 2024 وفقًا المستجدات الأخيرة.

الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر ابريل 2024

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي المختصة بمبادرة الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر ابريل 2024 المستهدفة للفئات المعنية في المجتمع المصري لتحقيق شعار حياة بلا عوز وبلا فقر، ونرشح لكم خطوات الوصول إلى طريقة الاستعلام وفقا للتالي:

أولًا الولوج عبر المنصة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي.

ثانيا الدخول عبر قسم الاستعلامات.

ثالثًا الانتقال سريعًا إلى نموذج البيانات المراد تسجيلها.

رابعًا الضغط على زر استعلام.

شروط الحصول على تكافل وكرامة 2024

تنحصر المعايير المرجوة في خدمة الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر ابريل 2024 للحصول على قيمة الزيادة التي ستطبق خلال الدعم المالي لبرنامج تكافل وكرامة الذي سيصرف خلال الشهر المقبل، والتي تكون وفقا للشكل التالي:

أن يقتصر عمر المتقدم كحد أقصى 60 عام

أن يكون بحوزة المتقدم لأطفال تتراوح أعمارهم فيما بين عامين إلى ثماني عشر عامًا.

يستوجب عدم استفادة المتقدم لبرامج الدعم الحكومية أو أي منح أخرى.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي للموعد الراجح فيه إيداع رواتب برنامج تكافل وكرامة لتكون في اليوم الموافق 15 إبريل برعاية الزيادة الجديدة المستجدة وفقا للقرار الوزاري الأخير.

وبهذه التوضيحات المفصلة نكون قد ألهمناكم المعلومات الكافية لخدمة الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 المتلازم معها موعد الصرف الذي على وشك الاقتراب.