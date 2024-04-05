“المفاجأة المنتظرة”… مواصفات ومميزات وأسعار سيارة شاومي الكهربائية

لقد قامت شركة شاومي الصينية بإطلاق أول سيارة كهربائية وهي سيارة Xiaomi SU7، وتسعى شركة شاومي إلى أن تصبح من أكبر الشركات الخاصة في تصنيع السيارات، وتعد شركة شاومي من أكبر الشركات التي تقوم بتصنيع الهواتف الذكية، ولقد دخلت أيضا في صناعة السيارات، وتمتلك السيارة الكهربائية من شاومي عدد كبير من المزايا مقارنة مع السيارات الكهربائية الأخرى.

مواصفات سيارة Xiaomi SU7 الكهربائية

قامت شركة شاومي الصينية بإطلاق أول سيارة كهربائية لها وهي سيارةXiaomi SU7، وهي سيارة تأتي بالكثير من المميزات، وتتمثل تلك المميزات فيما يأتي:

يوجد في السيارة ٤ أبواب وخمسة مقاعد وطولها ٤٩٩٧ ملم وعرضها ١٩٦٣ ملم وتأتي بارتفاع ١٤٤٥ ملم.

تأتي السيارة بقوة سحب كبيرة ويبلغ وزنها ١٩٨٠ كجم.

تأتي السيارة بمكيف هواء يجعل السيارة مريحة.

تحتوي على شاشة لمس مركزية ويوجد نظام التدفئة والتهوية في المقاعد الأمامية الموجودة في السيارة.

تحتوى السيارة على فتحة سقف تعمل على تعزيز الإضاءة وتعطي مظهر جيد للسيارة.

مميزات سيارة Xiaomi SU7

تتمتع سيارة Xiaomi SU7 بالعديد من المميزات التي تجعلها خيار مميز للكثير من الأشخاص، وتتمثل تلك المميزات فيما يأتي:

تأتي السيارة بنظام تشغيل مأخوذ من نظام MIUI وهو نظام خاص بأجهزة شاومي.

تتميز السيارة بمظهرها الفخم وأيضا هي بسيطة وجذابة.

يوجد في مقدمة السيارة من الداخل شاشة عرض تقوم بعرض جميع المعلومات الخاصة بالطريق ومعلومات السيارة للسائق.

تحتوى على نظام ملاحة متطور جدا وهناك خدمات مختلفة بها.

تحتوى السيارة على حساسات عديدة تقوم بالتعرف على البيئة الخارجية من أجل مساعدة السائق.

يوجد في السيارة تقنية الشحن اللاسلكي حيث تقوم السيارة بشحن بطاريتها من دون الحاجة إلى الذهاب لمحطات الشحن.

تقوم السيارة بشحن البطارية الخاصة به ٨٠% في ربع ساعة فقط.

تقوم السيارة بركن نفسها في مواقف السيارات الآلية.

يمكن تشغيل السيارة إذا كانت البطارية منخفضة.

سعر سيارة Xiaomi SU7 الكهربائية

توفر شركة شاومي الصينية سيارة Xiaomi SU7 بسعر يبدأ من ٢٩٩٠٠ دولار أمريكي، كما إن هذا السعر غير شامل الضرائب المضافة أو الشحن أو حتى لقيمة الجمارك المفروضة حسب كل دولة.