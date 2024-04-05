استعلم الآن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم المحافظات العراقية

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، في حين يتساءل الكثيرون من المشمولين بالرعاية الاجتماعية عن موعد نزول الوجبة، حيث أعلنت وزاة العمل منذ نهاية العام الماضي عن قرب موعد صرف الوجبة، وتقوم الوزارة بمراجعة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للتأكد من استحقاقهم لكي يتمكنوا من الصرف بمجرد نزول الوجبة، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة الاستعلام عن المشمولين بالرعاية وأهم الشروط التي يجب توافرها.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع منصة مظلتي.

قم بالدخول على نظام الحماية الاجتماعية.

اختر الرعاية الاجتماعية.

ادخل البيانات المطلوبة نحو رقم البطاقة الذكية ورقم البطاقة الوطنية وتحديد الوجبة.

اضغط استعلام، ليعرض لك كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

حمل كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية بصيغة pdf.

افتح الملفات على جهازك واستعلم عن أسماء الوجبة الأخيرة.

شروط الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية مجموعة من الشروط للمشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لابد من توافرها في المستفيد لكي يؤهل للحصول على الدعم المقدم من الوزارة، ومن هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

وأن يكون مقيما في العراق بشكل دائم.

كما يجب أن يكون من الأشخاص الذين يشملهم الدعم.

لا يمتلك المتقدم أصول ذات قيمة عالية.

كما يجب أن لا يكون استفاد من الحكومة من دعم أخر.

بإستكمال هذه الشروط يمكن للمواطن العراقي الحصول على الدعم، كما يمكنه في حالة استيفاء الشروط من الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي للتأكد من الاستحقاق.