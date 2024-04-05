“الحق اشتري” موبايل Realme الجديد توأم سامسونج Galaxy S22 الغالي بس سعره أرخص بكتير!

توغلت هواتف ريلمي جميع الأسواق العالمية واستطاعت أن تجذب فئة كبيرة من المستخدمين للهواتف الذكية وذلك لجودة منتجاتها وأسعارها المناسبة للكثير، لذا وبمجرد الإعلان عن نزول هاتف جديد لها بدأ الكثير يتساءل عن مواصفات ومميزات ذلك الهاتف، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، موبايل Realme الجديد بسعر رخيص، توأم سامسونج Galaxy S22 الغالي.

مواصفات هاتف Realme C65

ولأن الكثير من الناس تبحث عن مواصفات هاتف Realme C65، فسوف نوضحها لكم فيما يلي:

اسم الهاتف Realme C65 نوع الهاتف هاتف ذكي GPRS يدعم Edge يدعم عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM بلوتوث يدعم واي فاي يدعم نوع الشاشة LCD حجم الشاشة 6, 6 بوصة معدل التحديث ٩٠ ميجا هرتز نوع المعالج MediaTek Helio G85 SoC عدد الرامات ٨ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ٢٥٦ جيجا بايت عدد الكاميرات اثنين دقة الكاميرا الخلفية ٥٠ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ٨ ميجا بيكسل قوة البطارية ٥٠٠٠ ملي امبير نسبة الشحن ٤٥ وات ألوان الهاتف متوافرا باللون الأسود، واللون الأرجواني

مميزات هاتف Realme C65

يحتوي هاتف Realme C65 على العديد من المميزات التي جعلت الكثير يتساءل عنها والتي أبرزها ما يلي:

أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٦ بوصة وتمكنك من الحصول على رؤية واضحة.

بالإضافة أيضاً إلى أنه يدعم كاميرا خلفية بدقة عالية تمنحك صورة شخصية رائعة.

بالإضافة أيضاً إلى الكاميرا الأمامية التي تمنحك صورة سيلفي نقية وجميلة.

وأيضا يتمتع ذلك الهاتف بسماعات استريو عالية الجودة والنقاء.

مع التمتع أيضاً بسعة تخزين داخلية كبيرة تمكنك من تحميل ملفات وصور لا حصر لها.

كذلك أيضاً يتميز ذلك الهاتف بسعة بطارية كبيرة جداً ونسبة شحن لها لا مثيل لها.

يدعم أيضاً شكل وألوان جذابة وعصرية.

سعر هاتف Realme C65