تكنولوجيا

“الحق اشتري” موبايل Realme الجديد توأم سامسونج Galaxy S22 الغالي بس سعره أرخص بكتير!

صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 24 دقيقة
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هاتف Realme C65
هاتف Realme C65

توغلت هواتف ريلمي جميع الأسواق العالمية واستطاعت أن تجذب فئة كبيرة من المستخدمين للهواتف الذكية وذلك لجودة منتجاتها وأسعارها المناسبة للكثير، لذا وبمجرد الإعلان عن نزول هاتف جديد لها بدأ الكثير يتساءل عن مواصفات ومميزات ذلك الهاتف، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، موبايل Realme الجديد بسعر رخيص، توأم سامسونج Galaxy S22 الغالي.

مواصفات هاتف Realme C65

ولأن الكثير من الناس تبحث عن مواصفات هاتف Realme C65، فسوف نوضحها لكم فيما يلي:

اسم الهاتفRealme C65
نوع الهاتفهاتف ذكي
GPRSيدعم
Edgeيدعم
عدد الشرائحاثنين
نوع الشريحةNano SIM
بلوتوثيدعم
واي فاييدعم
نوع الشاشةLCD
حجم الشاشة6, 6 بوصة
معدل التحديث٩٠ ميجا هرتز
نوع المعالجMediaTek Helio G85 SoC
عدد الرامات٨ جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية٢٥٦ جيجا بايت
عدد الكاميراتاثنين
دقة الكاميرا الخلفية٥٠ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية٨ ميجا بيكسل
قوة البطارية٥٠٠٠ ملي امبير
نسبة الشحن٤٥ وات
ألوان الهاتفمتوافرا باللون الأسود، واللون الأرجواني
هاتف Realme C65
هاتف Realme C65

مميزات هاتف Realme C65

يحتوي هاتف Realme C65 على العديد من المميزات التي جعلت الكثير يتساءل عنها والتي أبرزها ما يلي:

  • أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٦ بوصة وتمكنك من الحصول على رؤية واضحة.
  • بالإضافة أيضاً إلى أنه يدعم كاميرا خلفية بدقة عالية تمنحك صورة شخصية رائعة.
  • بالإضافة أيضاً إلى الكاميرا الأمامية التي تمنحك صورة سيلفي نقية وجميلة.
  • وأيضا يتمتع ذلك الهاتف بسماعات استريو عالية الجودة والنقاء.
  • مع التمتع أيضاً بسعة تخزين داخلية كبيرة تمكنك من تحميل ملفات وصور لا حصر لها.
  • كذلك أيضاً يتميز ذلك الهاتف بسعة بطارية كبيرة جداً ونسبة شحن لها لا مثيل لها.
  • يدعم أيضاً شكل وألوان جذابة وعصرية.

سعر هاتف Realme C65

  • ولأن أيضاً يتساءل الكثيرون عن سعر ذلك الهاتف حيث من المقرر أن يباع في الأسواق الأوروبية مقابل ١٤٨ دولار أمريكي.
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صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 24 دقيقة
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