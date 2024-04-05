هل دة معقول؟! كتاب مصري قديم بيحقق رقم قياسي! اتباع بـ 2 مليون دولار!

تعتبر الكتب القديمة والمخطوطات النادرة من بين أثمن الكنوز الثقافية والتاريخية التي تحمل تراثًا غنيًا وقصصًا مذهلة عن ماضي البشرية، وفي إطار هذا السياق، تستعد دار كريستيز في لندن لاستضافة عرض وبيع واحدة من أقدم الكتب المسيحية المعروفة بمبلغ يتجاوز الـ 2 مليون دولار، وهي مخطوطة كروسبي شوين التي يعود تاريخها للفترة ما بين القرنين الثالث والرابع الميلاديين.

العرض والبيع المتوقع لأقدم الكتب المسيحية

من المقرر أن يتم عرض المخطوطة القديمة والنادرة في مزاد علني في دار كريستيز بلندن في يونيو المقبل، حيث من المتوقع أن تحقق قيمة تتراوح بين 2.6 إلى 3.8 مليون دولار .

ومع هذا المبلغ الضخم، يتوقع أن يكون الكتاب محط أنظار محبي التاريخ والمستثمرين في مجال الآثار والمخطوطات النادرة .

التفاصيل الخاصة بالكتاب القديم وأهمية المخطوطة

يعتبر الكتاب القديم، الذي تمت كتابته في صعيد مصر، من أهم الأدلة على فجر المسيحية، حيث تمت كتابة صفحاته الـ 104 (52 حرفًا ) بواسطة ناسخ واحد على مدار 40 عامًا في أحد الأديرة .

ومن المعروف أنه يحتوي على رسالة بطرس الأولى وكتاب يونان، مما يجعله مرجعًا هامًا لدراسة تطور النصوص المسيحية الأولى .

تحمل المخطوطة النادرة شهادة على فترة تاريخية مهمة، وهي الفترة الانتقالية التي شهدت تحول الكتاب المسيحي من صيغته الأولى إلى صورته الحالية .

ويشير يوجينيو دونادوني، كبير المتخصصين في مخطوطات العصور الوسطى وعصر النهضة في كريستي، إلى أهمية المخطوطة في فهم هذه الفترة الحاسمة من تاريخ الديانة المسيحية .

هذا الحدث النادر يبين ضرورة الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للبشرية، فالمخطوطات القديمة تمثل نوافذ تاريخية تفتح لنا على عالم الماضي، وتساهم في فهم تطور الحضارات والديانات عبر العصور، ومن خلال دعم الجهود المبذولة لحماية هذا التراث، نضمن استمرارية تاريخنا وهويتنا كشعوب وثقافات متنوعة.