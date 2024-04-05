الجيش العربي الأردني يعلن أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري دفعة أبريل 2024

تم الإعلان اليوم عن أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري في الأردن وذلك عبر موقع القوات المسلحة الأردنية، حيث يهدف هذا القرض إلى تحسين مستوى الإسكان وتوفير حياة كريمة للمواطنين في الأردن، فضلا عن دعم الاقتصاد الوطني، لكن قبل تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة يجب أولا توفر عدة شروط لتقديم الطلب، وهو ما سيتم ذكره خلال الفقرات التالية، كما سيتم شرح كيفية الاستعلام عن أسماء المستحقين والمستندات المطلوبة للحصول على قرض الإسكان العسكري بالأردن.

الاستعلام عن أسماء المستحقين قرض الإسكان العسكري

يمكنك اتباع الخطوات التالية من أجل الاستعلام عن أسماء المستحقين قرض الإسكان العسكري.

1. قم بزيارة الموقع الرسمي للقوات المسلحة الأردنية.

2. ابحث عن قائمة المستحقين للإسكان العسكري في الأردن.

3. قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

4. اضغط على الأيقونة المخصصة لأسماء المستحقين.

5. قم بتحميل كشوفة أسماء المقبولين للإسكان العسكري.

تعرف على شروط الاستحقاق لقرض الإسكان العسكري

من شروط الاستحقاق لقرض الإسكان العسكري ما يلي:

1. يجب أن يكون المتقدم من الجنسية الأردنية.

2. يجب أن يكون المتقدم مقيما في الأردن لفترة دائمة، وعلى الأقل آخر ثلاثة أشهر.

3. يجب أن يكون المتقدم قد أمضى خدمة عسكرية لا تقل عن 20 عاما.

4. يجب أن تكون القيمة الإجمالية للقرض أقل من 10,000 دينار أردني.

5. يجب أن يكون مدة السداد أقل من 30 عاما.

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