مسلسل “المداح “الحلقة 27 صابر يكتشف سر اللوحة القاتلة وتهديدات مليكة
مسلسل "المداح "الحلقة 27
في الحلقة الـ 26 من مسلسل “المداح – أسطورة العودة” الذي يُعرض في موسم دراما رمضان 2024، حيث يواجه صابر المداح، الذي يؤديه الفنان حمادة هلال، تحديات جديدة مع الجن النمرود الذي يهدده بالانتقام منه ومن عائلته، في الوقت نفسه، يسعى زين الذي يقوم بدوره الفنان محمد عز، لاستعادة المسروقات من شقيقة زوجته منال، التي ترفض وتصر على بيعها للعصابة، وفي هذا السياق، يتعرض زين للضرب من قبل أفراد العصابة، وفي الوقت ذاته، تظهر الجنية مليكة أمام الطفل عز ابن صابر وتقوم بمساعدته، مما يجبر رحاب على التوجه للدكتور سميح لعلاجه.
مواعيد مشاهدة المداح الحلقة 27 الجزء الرابع رمضان 2024
أما عن مواعيد عرض مسلسل المداح اسطورة العودة بطولة حمادة هلال على قناة MBC مصر في المواعيد التالية :-
- في تمام الساعة الثامنة مساءً
- كما يعاد في تمام الساعة 11:00 مساءً على قناة MBC مصر 2، أو الساعة 4:00 عصر اليوم التالي.
أحداث مسلسل المداح الجزء الرابع “أسطورة العودة”
وهناك الكثير من الأحداث المختلفة والتي من خلالها نقلت مسلسل المداح في جانب أسطوري مما جعل المشاهدين يلتفون حولها من كل مكان لاستكمال الأحداث :-
- توالي الأحداث في الحلقة 26 من مسلسل “المداح – أسطورة العودة”.
- مليكة تُصبح عبءًا على قزح بعد خرقها لأوامره، وتخبره أن صابر ليس هدفه.
- صابر يسافر إلى الإسكندرية لمقابلة الدكتور صبحي ومشاهدة اللوحة.
- يجد صابر لوحة واحدة فقط، ما يثير حزنه ويشعره باليأس.
- يرى صابر حلمًا يظهر فيه الرموز على اللوحة، مما يعطيه أملاً جديدًا.
- يستيقظ صابر ويجد مليكة بجواره.
- المسلسل بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، فتحي عبد الوهاب، وآخرين.
- تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.