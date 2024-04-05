رابط التسجيل في منحة الأبناء 2024 عبر موقع وزارة الشؤون الليبية

تسعى الحكومة الليبية جاهدة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا وفي هذا الإطار، تأتي منحة الأبناء التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية كإحدى المبادرات الهامة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر الليبية، وتمكينها من توفير حياة أفضل لأبنائها.

منحة الأبناء 2024 عبر موقع وزارة الشؤون الليبية

تُعد منحة الأبناء منحة مالية شهرية تُصرف للأسر التي تستوفي شروط الاستحقاق، وذلك بهدف مساعدتها على تلبية احتياجات أبنائها الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والغذاء والكساء. وقد شهدت المنحة إقبالًا كبيرًا من المواطنين الليبيين، حيث يبحث الكثيرون عن رابط التسجيل في منحة الأبناء، والشروط اللازمة للاستفادة منها.

خطوات التسجيل والحصول على الدعم

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية.

اضغط على “تسجيل” من القائمة الرئيسية. • حدد “خدمات المواطن الليبي” من الخيارات المتاحة.

اختر “خدمات منحة الأسرة”. • اضغط على “منظومة الزوجة والأبناء”.

أدخل اسمك وتاريخ ميلادك ورقمك الوطني. • تأكد من دقة المعلومات المُدخلة.

أكمل جميع الحقول المطلوبة في نموذج البيانات. •تأكد من دقة المعلومات المُدخلة، مثل: معلومات الزوجة/الأبناء. معلومات الحساب المصرفي.

راجع جميع المعلومات المُدخلة بدقة قبل إرسال الطلب.

اضغط على “تسجيل” لإرسال طلبك.

ستتلقى رسالة تأكيد على البريد الإلكتروني المُسجل.

ستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بمراجعة طلبك.

سيتم إرسال رسالة نصية إلى هاتفك عند الموافقة على الطلب.

تأكد من استيفاء جميع الشروط قبل التسجيل واحتفظ بنسخة من جميع المستندات المطلوبة وراجع الموقع الإلكتروني بشكل دوري للحصول على آخر الأخبار والتحديثات.