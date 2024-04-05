اقتصاد

“الأصفر يفاجئ الجميع قبل العيد”.. سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 إبريل 2024م

سعر الذهب اليوم

صورة د. فاطمة سيد د. فاطمة سيدمنذ 12 دقيقة
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"الأصفر يفاجئ الجميع قبل العيد".. سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 إبريل 2024م
"الأصفر يفاجئ الجميع قبل العيد".. سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 إبريل 2024م

يلجأ الكثيرون إلى الاستثمار في الذهب كوسيلة لتأمين مستقبلهم المالي، وهذا ما يجعل معرفة سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم أمرًا بالغ الأهمية، حيث يُعتبر الذهب عادةً مقياسًا للثروة والاستقرار المالي، وفي هذا المقال عبر موقع البديل دعونا نقدم لكم آخر ما سجله الذهب اليوم في مصر من أسعار تبعًا لآخر تحديثات فتابعونا.

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

يعتبر سعر الذهب مؤشرًا على الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد، فزيادة أو انخفاض في سعر الذهب يمكن أن يكون له تأثيرات كبيرة على ثقة المستثمرين وحركة الأسواق المالية، وهذا ما سجله الذهب اليوم الجمعة في مصر الموافق 5 إبريل من أسعار:

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء (جنيه)
عيار 243526 جنيه مصري3549 جنيه مصري
عيار 223232 جنيه مصري3253 جنيه مصري
عيار 213085 جنيه مصري3105 جنيه مصري
عيار 182644 جنيه مصري2662 جنيه مصري
عيار 121763 جنيه مصري1774 جنيه مصري
أونصة109671 جنيه مصري110386 جنيه مصري
جنيه24680 جنيه مصري24840 جنيه مصري

سعر عيار 21 اليوم في مصر

يعتبر عيار 21 من بين أكثر أنواع الذهب شيوعًا في السوق المصري، حيث يتميز بنسبة عالية من النقاء تجعله مرغوبًا لدى المستثمرين والمشترين للادخار ولمناسبات الزواج على حد سواء، وهذه أسعار الذهب لعيار 21 بالجرام والقيمة المقابلة في الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 5 إبريل:

الوزن القيمة
1 جرام3,085.0 جنيه مصري
5 جرام15,425.0 جنيه مصري
10 جرام30,850.0 جنيه مصري
25 جرام77,125.0 جنيه مصري
50 جرام154,250.0 جنيه مصري
100 جرام308,500.0 جنيه مصري
500 جرام1,542,500.0 جنيه مصري
1000 جرام3,085,000.0 جنيه مصري
5000 جرام15,425,000.0 جنيه مصري
10000 جرام30,850,000.0 جنيه مصري
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صورة د. فاطمة سيد د. فاطمة سيدمنذ 12 دقيقة
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