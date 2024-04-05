“الأصفر يفاجئ الجميع قبل العيد”.. سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 إبريل 2024م

يلجأ الكثيرون إلى الاستثمار في الذهب كوسيلة لتأمين مستقبلهم المالي، وهذا ما يجعل معرفة سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم أمرًا بالغ الأهمية، حيث يُعتبر الذهب عادةً مقياسًا للثروة والاستقرار المالي، وفي هذا المقال عبر موقع البديل دعونا نقدم لكم آخر ما سجله الذهب اليوم في مصر من أسعار تبعًا لآخر تحديثات فتابعونا.

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

يعتبر سعر الذهب مؤشرًا على الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد، فزيادة أو انخفاض في سعر الذهب يمكن أن يكون له تأثيرات كبيرة على ثقة المستثمرين وحركة الأسواق المالية، وهذا ما سجله الذهب اليوم الجمعة في مصر الموافق 5 إبريل من أسعار:

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء (جنيه) عيار 24 3526 جنيه مصري 3549 جنيه مصري عيار 22 3232 جنيه مصري 3253 جنيه مصري عيار 21 3085 جنيه مصري 3105 جنيه مصري عيار 18 2644 جنيه مصري 2662 جنيه مصري عيار 12 1763 جنيه مصري 1774 جنيه مصري أونصة 109671 جنيه مصري 110386 جنيه مصري جنيه 24680 جنيه مصري 24840 جنيه مصري

سعر عيار 21 اليوم في مصر

يعتبر عيار 21 من بين أكثر أنواع الذهب شيوعًا في السوق المصري، حيث يتميز بنسبة عالية من النقاء تجعله مرغوبًا لدى المستثمرين والمشترين للادخار ولمناسبات الزواج على حد سواء، وهذه أسعار الذهب لعيار 21 بالجرام والقيمة المقابلة في الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 5 إبريل: