“الحق اشتري بسرعة” الفرصة الأخيرة! أيام تفصلنا عن انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج!

في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز وتحفيز الاقتصاد المحلي، تتبنى مجموعة من المبادرات والتسهيلات لدعم المواطنين، ومن أبرز هذه المبادرات تبرز مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج بدون جمارك أو ضرائب، تأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود الحكومية لتحفيز الاستثمار وتعزيز القطاع الاقتصادي بشكل عام، وتوفير فرص عمل وزيادة في رفاهية المواطنين.

تفاصيل المبادرة

تقدم هذه المبادرة فرصة فريدة لأبناء مصر المقيمين في الخارج لاستيراد سياراتهم دون دفع جمارك أو ضرائب .

تلك المبادرة تساهم في تقديم مساحة إضافية لتحقيق التوفير المالي وتوفير فرص أفضل للاستثمار والتوسع الاقتصادي .

آخر موعد للاستفادة من المبادرة

وفي إطار التعزيز لهذه المبادرة، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن آخر موعد للاستفادة منها، حيث يجب على الراغبين في استيراد سياراتهم التسجيل وسداد القيمة المقررة قبل تاريخ 29 أبريل الجاري .

يأتي هذا الإعلان كجزء من الجهود المستمرة لتشجيع المواطنين على الاستفادة من التسهيلات المقدمة وضمان تحقيق الفائدة القصوى من المبادرة .

وتشير الأرقام الى تحويل مبالغ مالية تصل إلى 750 مليون دولار من المصريين المقيمين في الخارج، مما يعكس التفاعل الإيجابي والتفضيل لاستغلال هذه الفرصة .

زيادة الإفراج عن السيارات

تشهد المبادرة زيادة مستمرة في عدد السيارات التي تم الإفراج عنها، وهو ما يدل على النجاح الباهر لهذه المبادرة وإقبال المواطنين عليها .

التفاصيل الإجرائية

إجراء الاستفادة من المبادرة يتم من خلال تسجيل الطلبات إلكترونيا وسداد الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون .

وتنص المبادرة على أنها سارية لمدة معينة، دون إمكانية تمديدها بعد انتهاء المهلة المحددة .

تسهيلات المبادرة للمصريين المقيمين بالخارج

رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، يؤكد تسجيل 490 ألف مصري مقيم بالخارج إلكترونيًا للاستفادة من المبادرة ، وتتضمن المبادرة ضوابط وإجراءات ميسرة .

تشير الجهود إلى عمل دائم في المنافذ الجمركية، بما في ذلك أيام الإجازات والعطلات الرسمية، لتسهيل الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى وجود خط ساخن دولي للاستفسارات .

وأفاد بيان صادر عن وزارة المالية بوجود فريق عمل في الإدارة العامة لخدمة المواطنين يتعاون مع مختصين من مصلحة الجمارك لتسهيل إجراءات استفادة المصريين المقيمين بالخارج من المبادرة .

وأشار البيان إلى أن الأسئلة من المستفيدين يمكن تلقيها عبر الرقم المحمول وواتس آب : 01142335222، مع توفير الرد الفوري بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة .

آراء خبراء السيارات

اللواء حسين مصطفى يرى أن المبادرة فرصة للمصريين المقيمين بالخارج لشراء سيارات مستوردة بضوابط ميسرة، مما يعزز السيولة النقدية وقدرة الدولة على استيراد السلع .

وأعلن أن الهدف من المبادرة هو توفير تشجيع للمصريين المقيمين بالخارج، وتقديم تسهيلات جديدة في لاستيراد السيارات لتلبية متطلباتهم وزيادة القدرة على استفادتهم .

باقتراب نهاية فترة المبادرة، يأمل الوزير في استمرار الدعم والتفاعل الإيجابي من قبل المواطنين، ويرحب بكل جهد حتى يستفيد الجميع من هذه الفرصة الثمينة، إن إطلاق مثل هذه المبادرات يعكس التزام الحكومة بتحقيق تطلعات المواطنين وتعزيز الاقتصاد للفرد وللدولة.