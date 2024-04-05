خطوات التسجيل في دعم سكني لدعم يصل إلى 150 ألف ريال سعودي 1445 والشروط اللازمة

تم الإعلان عن إطلاق البرنامج السكني المحدث في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تلبية احتياجات المستفيدين وفقًا لقدراتهم المالية المتفاوتة وحاجتهم لتملك سكن مناسب، كما يقدم البرنامج المحدث مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية والسكنية التي تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المستفيدين، بما يشمل الفئات الأكثر احتياجًا للتملك.

وفي بيان صحفي، أوضح برنامج “سكني” أن البرنامج المحدث يوفر دعمًا ماليًا فوريًا غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، بالإضافة إلى دعم عيني للوحدات السكنية القيد الإنشاء، كما تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول، بحد أقصى لقيمة شراء المسكن تصل إلى مليون ريال.

طريقة الاستعلام عن الدعم السكني لعام 1445هـ

تتضمن خطوات الاستعلام عن الدعم السكني لهذا العام ما يلي:

الدخول إلى الصفحة الرئيسية ل منصة سكني عبر الرابط المقدم.

عبر الرابط المقدم. الانتقال إلى قائمة الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

اختيار خدمة التحقق من حالة الاستحقاق.

سيُطلب منك إدخال بياناتك الشخصية مثل رقم الهوية أو رقم الإقامة ورمز التحقق وكلمة المرور.

يمكنك استخدام النفاذ الوطني الموحد لتسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية.

بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى خيار التحقق، حيث ستظهر لك معلومات حول استحقاقك للدعم السكني للشهر الحالي.

ستظهر بوضوح معلومات حول ما إذا كنت مستحقًا للدعم السكني أم لا، مما يوفر لك رؤية سريعة حول وضعك في هذا الجانب.

شروط الحصول على الدعم السكني