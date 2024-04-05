“قنوات مفتوحة بدون تشفير” تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة

يرغب الكثير من عشاق المارد الأحمر معرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا، حيث يستضيف النادي الأهلي فريق سيمبا التنزاني في مباراة الإياب من دور الـ 8 في دوري الأبطال، إذ يستعد النادي الأهلي العملاق في عالم كرة القدم، لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره سيمبا التنزاني، إذ تأتي هذه المباراة ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي للبطولة الأبرز على مستوى الأندية في القارة السمراء، دوري أبطال إفريقيا، للموسم الكروي 2023-2024، حيث يطمح المارد الأحمر بكل عزيمة وإصرار، إلى تحقيق الفوز مرة أخرى وضمان مكانه في الدور نصف النهائي، معولاً على دعم جماهيره الوفية وتاريخه الحافل بالإنجازات.

مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا 2024

يترقب الكثيرون مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا، فبعد اختتام دور المجموعات بنجاح والذي شهد تنافسًا محتدمًا يليق بسمعة البطولة، تتجه الأنظار الآن نحو الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أفريقيا للموسم 2023-2024، البطولة التي تُعتبر الأمثل والأكثر شعبية بين الأندية في القارة الأفريقية، ويُعتبر النادي من بين الفرق الأكثر قوة وتأثيرًا في القارة، حيث يُنظر إليه دائمًا كمرشح رئيسي للفوز باللقب، بغض النظر عن التقلبات في مستوى أدائه، مما يُظهر قدرته الفائقة على التغلب على التحديات والظهور كبطل حتى في أحلك الظروف.

وقد أظهر المارد الأحمر بالفعل قوته وعزيمته في مباراة الذهاب لربع النهائي التي أُقيمت خارج أرضه، حيث حقق الفوز بهدف نظيف، مما يُسهل مهمته في مباراة الإياب، ومع ذلك يبقى الحذر مطلوبًا في مواجهة فريق سيمبا التنزاني، الذي أثبت قدرته على المنافسة بقوة وتحقيق التأهل على حساب فريق الوداد المغربي، الذي يمتلك تاريخًا طويلًا ومشرفًا في البطولات الأفريقية.

التاريخ الجمعة 5 أبريل 2024 موعد المباراة 22:00 مصر، 23:00 السعودية القنوات الناقلة beIN Sports HD 6 الملعب ستاد القاهرة معلق المباراة عصام الشوالي البث المباشر عبر الإنترنت متاح

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا اليوم

سيتمكن عشاق كرة القدم من متابعة المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي وفريق سيمبا التنزاني عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورتس، حيث يمكن استقبال الإشارة الرقمية عبر التردد UHF32، أو التردد التماثلي على UHF9، بالإضافة إلى ذلك ستقوم قناة beIN Sports HD 6 بنقل المباراة مع تعليق الخبير التونسي عصام الشوالي، علمًا بأن البث سيكون مشفرًا.

فيما يتعلق بلقاء الذهاب الذي جرى في تنزانيا، فقد انتهى بفوز النادي الأهلي بهدف نظيف أحرزه اللاعب أحمد نبيل كوكا، مما يضع الفريق في موقف مريح نسبيًا حيث يحتاج فقط إلى التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري الأبطال

يُمكن استقبال تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب دور الـ 8 من دوري أبطال أفريقيا 2024 عبر استخدام الترددات التالية: