“شباب البومب 12”.. نزل قناة روتانا الخليجية على النايل سات وعرب سات واستمتع بالكوميديا

تعد قناة روتانا خليجية من القنوات البارزة في الساحة الإعلامية العربية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتجمع الكثير من الناس أمام التلفاز لمتابعة محتواها المتنوع والمميز، حيث تقدم قناة روتانا خليجية مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات والعروض التلفزيونية التي تستهوي مشاهديها في مختلف أنحاء الوطن العربي، وفي هذا المقال عبر موقع البديل دعونا نقدم لكم تردد قناة روتانا الخليجية وما تقدمه من مسلسلات فتابعونا.

تردد قناة روتانا الخليجية لعام 2024م

خلال شهر رمضان المبارك، يزداد البحث عن تردد قناة روتانا خليجية حيث تقدم برامج ومسلسلات رمضانية تلبي تفضيلات المشاهدين وتناسب مختلف الأذواق والفئات العمرية، وإليك بيانات تردد قناة روتانا خليجية على النايل سات والعرب سات لعام 2024:

على النايل سات:

التردد: 11259.

الاستقطاب: رأسي.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

على العرب سات:

التردد: 11223.

الاستقطاب: رأسي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

شباب البومب 12 على روتانا الخليجية

من المسلسلات والبرامج التي تُعرض على قناة روتانا خليجية في شهر رمضان 2024:

“طارق ونوف” – من بطولة النجم فايز بن جريس.

“نقطة إنتهى” – من بطولة النجم عابد فهد.

برنامج “بيت فاتن” – يقدمه الشيف فاتن.

“نظرة حب” – من بطولة النجم باسل خياط.

“12 شباب البومب” – من تقديم فيصل العيسي.

مميزات قناة روتانا الخليجية

تتمتع قناة روتانا خليجية بعدة مميزات تجعلها واحدة من القنوات البارزة في العالم العربي، منها: