“الذهب رايح فين؟!” عيار 21 وصل لـ 3105 جنيهات للجرام!.. تعرف على أسعار باقي الأعيرة في محلات الصاغة!

أصبح الذهب وأسعاره هو حديث الناس من مختلف الطبقات وخاصة بعد الارتفاع الكبير الذي وصل إليه وهبوطه مرة أخرى، ومع اقتراب الكثير من المناسبات السعيدة يتساءل الكثيرون عن أسعار الذهب لجميع أنواعه، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، 3105 جنيهات للجرام عيار ٢١، تعرف على أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

وسوف نوضح لكم الآن آخر أسعار وصل إليها الذهب وفق تعاملات البورصة الأخيرة لهذا اليوم.

فقد وصل سعر جرام الذهب عيار ٢٤ إلى جنيه مصري ٣٥٤٨ للبيع، وحوالي ٤٠٨٥ جنيه مصري عند الشراء وذلك بدون المصنعية وفق تعاملات اليوم ٥ من ابريل ٢٠٢٤م في جميع محلات الصاغة المصرية.

بينما وصل سعر جرام الذهب عيار ٢١ إلى ٣١٠٥ جنيه مصري عند البيع وحوالي ٢٦٤٤ جنيه مصري عند الشراء.

وذلك أيضا بدون حساب المصنعية في جميع محلات الصاغة المصرية، وفق تعاملات اليوم أيضاً.

أما سعر جرام الذهب عيار ١٨ فقد وصل سعره حوالي ٢٦٦١جنيه مصري عند البيع، وحوالي ٢٦٤٤ جنيه مصري عند الشراء وأيضا تلك الأسعار بدون حساب المصنعية.

أما الذهب عيار ١٤ فقد وصل سعر الجرام فيه حوالي ٢٠٧٥ جنيه مصري عند البيع وحوالي ٢٠٦٢ جنيه مصري عند الشراء، وبدون حساب المصنعية.

كما سجل أيضاً سعر الجنيه الذهب من عيار ٢١ حوالي ٢٤٨٨٠ جنيه مصري عند البيع، وحوالي ٢٤٧٢٠ جنيه مصري عند البيع بدون إضافة ثمن المصنعية.

وتلك الأسعار هي الأسعار الرسمية لسعر جرام الذهب اليوم وفق أخر تعاملات اليوم للبورصة المصرية.

سعر الذهب بالمصنعية