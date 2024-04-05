موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والشهادات العامة وفقا لتصريحات وزارة التربية والتعليم

تصدر موعد امتحانات الترم الثاني 2024 محركات بحث جوجل وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن جداول امتحانات الترم الثاني لعام 2024، وذلك لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، بالإضافة إلى الشهادة الإعدادية، وحثت الوزارة الطلاب على الالتزام بالجداول المعلنة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، وفي هذا الصدد سوف نوضح موعد امتحانات الترم الثاني 2024، بالإضافة إلى كافة التفاصيل عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، تابعونا لمعرفة المزيد.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

أشارت وزارة التربية والتعليم في بيان صحفي إلى موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث من المقرر أن تبدأ في 8 مايو المقبل، وفقًا للجداول المعتمدة من المديريات التعليمية والمحافظات، وكما ستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 25 مايو 2024 وتستمر حتى 6 يونيو، وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية التي تم إعدادها من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مع التأكيد على عدم إدراج موضوعات الاطلاع والتعلم الذاتي في أسئلة امتحان الفصل الدراسي الثاني لعام 2024.

امتحانات الترم الثاني 2024

وبعد أن أوضحنا موعد امتحانات الترم الثاني 2024، لابد أن نشير إلى أن الوزارة نوهت أن أسئلة امتحانات نهاية العام ستستند إلى منهج الفصل الدراسي الثاني لعام 2024، ووجهت المديريات التعليمية بالاستعدادات اللازمة في كافة المدارس والإدارات التعليمية، بما في ذلك تجهيز اللجان وتوفير البيئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة، وأكدت الوزارة أنه لن يتم عقد امتحانات الترم الثاني لعام الحالي للصفوف الثلاث الابتدائية الأولى، وذلك استمرارًا لتطوير منظومة التعليم وفقًا للنظام الجديد، حيث بدأت عملية التطوير من خلال تحسين المرحلة الابتدائية ومناهجها وتوجيهها بما يتوافق مع المعايير الدولية.