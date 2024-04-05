فرح طفلك مع أجمل ما تقدمه قناة طيور بيبي اضبط القناة الآن على ترددها الجديد 2024

يبحث الكثيرون من الآباء والأمهات عن أفضل القنوات التي يقدمها لأطفالهم ولا شك أن قناة طيور يببي أفضل قنوات الأطفال والتي تقدم محتوى هادف وبناء للأطفال في سن مبكرة في جميع المجالات، حيث تمتاز القناه بتنوع برامجها ومحتواها لتقوم بمساعدة الأطفال في بنائهم بناء متكاملًا في النواحي التعليمية والترفيهية والثقافية، ومن خلال الأسطر التالية نبين تردد القناة على الأقمار الصناعية وأهم ما تقدمه من برامج وفقرات.

تردد قناة طيور بيبي

تعرض قناة طيور بيبي محتوى هادف للأطفال والتي مكنك الاطلاع عليه عبر إضافة الترددات التالية على جهاز الاستقبال:

تردد قناة بيبي على النايل سات:

تردد القناة: 11274.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي العرب سات:

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أهم ما تقدمه قناة طيور بيبي من برامج

تمتاز قناة طيور بيبي بتقديم برامج متنوعة في المجالات التالية:

أغاني طيور الجنة.

برامج تعليمية.

برامج ترفيهية.

مسلسلات كرتونية.

أفلام كرتونية.

مميزات قناة طيور بيبي

كما أن القناة تتميز عن غيرها بتقديم التالي:

تقدم القناة محتوى تعليميًا وترفيهيًا للأطفال من جميع الأعمار.

تُعرض البرامج والأغاني على القناة باللغة العربية.

تتميز القناة بجودتها العالية وصورتها وصوتها النقي.

تحرص القناة على تقديم محتوى هادف وقيم للأطفال.

نصائح لمشاهدة قناة طيور بيبي

لكي تحقق من القناة أكبر استفادة لطفلك ننصحك عمل التالي: