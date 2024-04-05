“فرصتك الآن” الدعاء المستجاب في ليلة القدر وأهم علامتها لا تفوتك ليلة 27 بعد غروب شمس اليوم

ينتظر جميع المسلمين ليلة القدر كل عام وتعد ليلة السابع والعشرين محل اهتمام جميع المسلمين، فهل ليلة السابع والعشرين هي ليلة القدر، حيث أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن علامات ليلة القدر التي نميز بها هذه الليلة، كما أرشدنا إلى أفضل الأدعية التي ينبغي أن نحرص عليها في هذه الليلة، ومن خلال الأسطر التالية نذكر تفاصيل هذه الأمور.

علامات ليلة القدر

ليلة القدر ليلة عظيمة القدر ولها أثر عظيم في حياة كل مسلم إن أدركها، فهي ليلة مباركة يكتب الله فيها مقادير الخلائق للعام القابل، فمن نجا من سوء العواقب في هذه الليلة سعد طول العام، لذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم علامات ليلة القدر لنتداركها، فكما جاء في الحديث أنها ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة أي ليلة صافية ذات جوي معتدل تعم فيها السكينة والطمأنينة وتشهدها الملائكة، كما أخبر أن الشمس تصبح من ليلتها لا شعاع لها وتكون مائلة للحمرة.

الدعاء المستجاب ليلة القدر

أفضل ما يستغل المسلم هذه الليلة في الدعاء، فهي ليلة كلها دعاء نكثر في سجودنا من التضرع إلى الله أن يعتق رقابنا من النار في هذه الليلة المباركة، وقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن هي أدركت ليلة القدر ماذا تقول فقال لها قولي “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا” وهو دعاء جامع لكل خير يريده الإنسان في الدنيا والآخرة كما يجنبه كل شر في الدنيا والآخرة.

هل ليلة 27 هي ليلة القدر؟

جاء في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من رمضان، واختص النبي صلى الله عليه وسلم الليالي الوترية وهي ليلة 21، 23، 25، 27، 29 فالليالي الوترية أكد ليالي العشر الأواخر بحدوث ليلة القدر منها، وكما جاء أيضا في الحديث أن ليلة 27 هي أرجى هذه الليالي كلها، لذلك يحرص كل من يريد الفوز بهذه الليلة أن يتحراها اليوم.