وصلت كام دلوقتي.. اعرف الان أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة 2024.. إليكم الأوراق المطلوبة!!

اكتشف أسعار استخراج بطاقة الهوية الوطنية، التي تمثل الأداة الأولية في مصر لتأكيد الشخصية إذ تشمل المعلومات الضرورية عن الفرد، كالاسم وتاريخ الولادة والجنس ومكان الإقامة والمهنة والديانة والرقم الوطني، يجري إصدارها من خلال السلطات السجلية المنبثقة عن وزارة الداخلية وسوف نلقي الضوء عليها، المقال يتناول جميع الموضوعات المرتبطة ببطاقة الهوية الوطنية وكيفية الحصول عليها.

أسعار استمارة بطاقة الهوية الوطنية الجديدة 2024

يتباين سعر النموذج بناءً على فئته ولم تطرأ أي تعديلات على الأسعار، إذ نفت وزارة الداخلية جميع الأقاويل التي تم تناقلها على نطاق واسع، وتتمثل الأسعار فيما يأتي:

تكلفة الإصدار القياسي للبطاقة هي 50 جنيهًا، ومدة الحصول على البطاقة تستغرق 15 يومًا عند اختيار هذا الإصدار.

عند اللجوء إلى الإجراء السريع للنموذج، يكون استلام البطاقة خلال 3 أيام عمل، وتكلفة هذا الإجراء تبلغ 125 جنيهًا مصريًا.

تكاليف الإجراء السريع للاستمارة هي 175 جنيهًا، ويمكن استلام البطاقة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.

تتوفر نموذج خاص لـ VIP يتيح للمواطن الحصول على البطاقة في غضون ساعتين فحسب، وذلك مقابل دفع مبلغ قدره 305 جنيهات.

الشروط اللازمة للحصول على بطاقة الرقم القومي

يجب تحقيق بعض الضوابط والمتطلبات اللازمة للحصول على البطاقة، وهي تتضمن الآتي: