“اتفرج ببلاش!!”.. استقبل تردد قنوات مجانية تنقل مباراة الاهلى وسيمبا اليوم في دوري ابطال افريقيا 2024 بأعلى جودة

يبحث الملايين من محبي كرة القدم عن قنوات مجانية تنقل مباراة الاهلى وسيمبا خلال الساعات الراهنة حيث سيقابل فريق النادي الأهلي في كرة القدم خصمه سيمبا التنزاني، مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي في إطار لقاءات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي، ويتطلع الفريق الأحمر لتحقيق الفوز والتأهل لنصف النهائي بهدف الحفاظ على اللقب الذي توج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.

قنوات مجانية تنقل مباراة الاهلى وسيمبا

الآن سوف نستعرض قنوات مجانية تنقل مباراة الاهلى وسيمبا، ومنها :

قناة أون تايم سبورتس الأرضية:

ستنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني مباشرة، ويمكنك مشاهدتها عن طريق الترددات التالية:

استخدام التردد الرقمي الأرضي: UHF32، أو عبر التردد التماثلي الأرضي: UHF9.

قناة beIN Sports HD:

سيتم أيضا بث مباراة الأهلي وسيمبا أيضًا على قناة beIN Sports HD 6، وستكون التعليقات بصوت المعلق عصام الشوالي، والجدير بالذكر أن بعد فوزه في مباراة الذهاب بتنزانيا، حقق النادي الأهلي فوزًا بهدف نظيف سجله أحمد نبيل “كوكا”، وبنتيجة الذهاب، ويكفي الفريق الأحمر التعادل في مباراة اليوم بأي نتيجة للتأهل إلى الدور قبل النهائي.

موعد مباراة الاهلى وسيمبا

بعد أن اوضحنا قنوات مجانية تنقل مباراة الاهلى وسيمبا، لا بد الإشارة إلى أن المباراة سيتم إذاعتها في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وهناك قناة مفتوحة ستقوم بنقل المباراة مباشرة وبشكل مجاني، وشهدت منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، أعلى مستوى من المنافسة كالعادة، مما يفتح الباب أمام المراحل الإقصائية التي تعتبر بمثابة تحدى جديد للأندية المشاركة، ويتصدر نادي القرن الأفريقي النادي الأهلي، قائمة أقوى الفرق في القارة، ويعتبر دائمًا المُرشح الأول للتتويج بالبطولة بغض النظر عن مستواه في الموسم الحالي