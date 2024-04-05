“تحتاج الى واتساب الرسمي” الحل النهائي للمشكلة التي تظهر عند استخدام الواتساب الذهبي

يعاني العديد من مستخدمي واتساب الذهبي من مشكلة حظر حساباتهم من قبل واتساب الرسمي، مما يضطرهم إلى استخدام واتساب الرسمي فقط في هذا المقال، سأقدم لكم حلاً جذريًا لهذه المشكلة، يسمح لكم باستخدام واتساب الذهبي وواتساب الرسمي على نفس الجهاز بنفس الرقم.

خطوات حل مشكلة تحتاج الى واتساب الرسمي

1. حذف بيانات واتساب الرسمي:

افتح إعدادات الهاتف.

انتقل إلى “التطبيقات”.

ابحث عن “واتساب”.

اضغط على “مسح البيانات”.

اضغط على “حذف”.

2. إلغاء تفعيل ميزات الأمان في متجر بلاي:

افتح متجر بلاي.

اضغط على صورة ملفك الشخصي.

اضغط على “حماية Play”.

قم بإلغاء تفعيل “فحص التطبيقات باستخدام Play Protect”.

قم بإلغاء تفعيل “تحسين الكشف عن التطبيقات الضارة”.

3. تحديث متجر بلاي:

افتح متجر بلاي.

اضغط على صورة ملفك الشخصي.

اضغط على “إدارة التطبيقات والأجهزة”.

اضغط على “التحديثات المتاحة”.

اضغط على “تحديث” بجانب “متجر Google Play”.

4. إعادة تثبيت واتساب الرسمي:

افتح متجر بلاي.

ابحث عن “واتساب”.

اضغط على “تثبيت”.

5. ربط واتساب الذهبي بالواتساب الرسمي:

افتح واتساب الرسمي.

اضغط على “الثلاث نقاط” في أعلى اليمين.

اضغط على “الأجهزة المرتبطة”.

اضغط على “ربط جهاز”.

افتح واتساب الذهبي.

اضغط على “الثلاث نقاط” في أعلى اليمين.

اضغط على “الواتساب ويب”.

قم بمسح رمز QR الظاهر على شاشة واتساب الرسمي باستخدام كاميرا واتساب الذهبي.

قد لا تعمل هذه الطريقة مع جميع إصدارات واتساب الذهبي وتأكد من تحديث واتساب الذهبي إلى أحدث إصدار ويمكنك استخدام هذه الطريقة لربط أكثر من جهاز واتساب ذهبي بالواتساب الرسمي.