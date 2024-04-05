“هيجيب مين النهاردة؟؟”.. ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم وضحايا الحلقة 26 من برنامج رامز جلال على mbc مصر

تزداد معدلات البحث عن ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم الجمعة، ومن المعروف أن هذا البرنامج يعد من أشهر البرامج التي كانت تذاع خلال شهر رمضان على مدار 14 عاما حيث لفت الكثير من أنظار العديد من المشاهدين، ومن المعروف أن برامجه تعتمد على عنصر التشويق إثارة ويسعى رامز كل عام إلى تقديم فكرة مبتكرة، وفي هذا الصدد سوف نوضح أبرز التسريبات بخصوص ضيف حلقة اليوم، كما ننوه إلى مواعيد عرض هذا البرنامج.

ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم

شهدت حلقة 26 من برنامج “رامز جاب من الآخر” اهتماماً كبيراً من قبل المشاهدين الذين كانوا يتطلعون لمعرفة ضحايا هذه الحلقة، ومن المتوقع أن يكون ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم الفنان مصطفى شعبان وسليمان عيد، ويعمل رامز جلال كالعادة على جذب انتباه المشاهدين في كل حلقة من برنامجه الرمضاني الشهير من خلال خفة ظله وعلاقته الوثيقة بأصدقائه سواء كانوا فنانين أو لاعبي كرة القدم أو إعلاميين وغيرهم من الشخصيات البارزة، انتقد بعض المشاهدين فكرة البرنامج لأن من وجهة نظرهم أن رامز قد تعدى الحدود بشكل كبيروخصوصا عندما تدخل في إصلاح العلاقات بين المتخاصمين الذين تتواجد بينهم خلافات.

تردد القنوات الناقلة برنامج رامز جاب من الاخر

بعد أن تعرفنا على ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم من الآخر، نلقي الضوء الآن على تردد قناة MBC مصر التي يمكن للمشاهدين متابعة البرنامج من خلالها، ويمكنهم تنزيلها عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال الإعدادات التالية:

التردد: 11470.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

التشفير: مجاني.

باستخدام هذه الإعدادات، يمكنك مشاهدة برنامج “رامز جاب من الآخر” بوضوح عالٍ على قناة MBC مصر.