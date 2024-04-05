“النار جمب البنزين”.. ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم وضحايا الحلقة 26 من برنامج رامز جلال على تردد قناة mbc مصر

أصبح ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم من أكثرالموضوعات البحثية وذلك منذ بداية شهرىرمضان لأن هذا البرنامج من أبرز البرامج التي استقطبت الملايين من المتابعين حيث ازداد تعلق الجماهير بمقالب رامز جلال منذ السنوات الماضية، وقد اختلفت فكرة برنامجه خلال هذا العام حيث يقوم فكرة البرنامج على استضافة ضيفين بينهم خلافات، والهدف من ذلك هو الصلح بهم، ولهذا تتزايد التساؤلات عن ضيف حلقة اليوم الجمعة الموافق 26 رمضان تابعونا لمعرفة المزيد

ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم

تزايدت التساؤلات حول ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم والذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، والجدير بالذكر أن يتميز هذا الموسم بفكرة مختلفة حيث يظهر رامز جلال لأول مرة في بداية كل حلقة بشخصيته الحقيقية، مما يختلف عن الأعوام السابقة، ويقوم رامز بتقديم الضيوف في بداية الحلقة دون أن يعلموا أن هناك شخص آخر مخفي معهم في نفس الحلقة، وتتنوع الفقرات لإثارة التوتر والمفاجآت بينهم، وقد أشارت بعض التسريبات أن ضيفي حلقة اليوم الجمعة من برنامج رامز جلال سيكون الفنان حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، ولكن لم تصدر قناة MBC مصر إعلانًا رسميًا حتى الآن بخصوص هوية الضيف.

موعد عرض برنامج رامز جاب من الاخر اليوم

بعد أن أوضحنا ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم الجمعة، ينبغي أن ننوه إلى أنه سيتم بثه بعد فترة الإفطار مباشرةً في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر على قناة MBC مصر، والساعة 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتتم إعادة عرض الحلقة في وقت متأخر من الليل بالتحديد في الساعة 1 صباحًا على نفس القناة، ويمكنك تنزيل تردد قناة MBC مصر من خلال البيانات التالية :

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

باستخدام هذه الإعدادات، يمكنك تنزيل قناة MBC مصر 1 التي تبث برنامج رامز جلال 2024، وضبطها على جهاز الاستقبال الخاص بك بسهولة.