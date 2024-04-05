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“ارتفاع جديد في سعر الدولار” لحظة بلحظة سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء والبنوك بعد الصعود الأخير

"ارتفاع جديد في سعر الدولار" لحظة بلحظة سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء والبنوك بعد الصعود الأخير

صورة Ragabgomaa Ragabgomaaمنذ ساعتين
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سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء والبنوك بعد الصعود الأخير
سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء والبنوك

تشهد الفترة الحالية تقلبات في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، فمنذ تم تحرير سعر الصرف من قبل البنك المركزي مع بداية الشهر الماضي وتم رفع سعر الدولار مقابل الجنيه ليسجل 50 جنيها للدولار الواحد ويتساوى السعر مع السوق الموازية فمنذ ذلك الحين وأسعار الدولار مقابل الجنيه في تغير مستمر بين الصعود والهبوط، وعبر الأسطر التالية نبين تفاصيل أسعار الدولار مقابل الجنيه عالميًا ومحليًا وأسعار العملات وتوقعات أسعار الدولار الفترة القادمة.

سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية

شهد اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري والبنوك الحكومية الأسعار التالية:

البنك المركزي المصري: بلغ سعر الشراء: 47.34 جنيه، في مقابل سعر البيع: 47.44 جنيه.

البنك الأهلي المصري:وصل سعر الشراء اليوم : 47.36 جنيه، فيمَا وصل سعر البيع: 47.46 جنيه.

بنك مصر: سعر الشراء مع أول تعاملات اليوم: 47.36 جنيه، و سعر البيع: 47.46 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء والبنوك بعد الصعود الأخير
سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء والبنوك

سعر الدولار في البنوك الخاصة

شهد اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 أسعار الدولار في البنوك الخاصة والحكومية الأسعار التالية:

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك المركزي المصري47.34 جنيه47.44 جنيه
البنك الأهلي المصري47.36 جنيه47.46 جنيه
بنك مصر47.36 جنيه47.46 جنيه
بنك القاهرة47.46 جنيه47.56 جنيه
بنك الإسكندرية47.36 جنيه47.46 جنيه
بنك قناة السويس47.35 جنيه47.45 جنيه
بنك البركة47.35 جنيه47.45 جنيه
بنك أبوظبي الإسلامي47.36 جنيه47.47 جنيه
بنك التجاري الدولي47.36 جنيه47.46 جنيه

 

سعر الدولار في السوق السوداء

شهد اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 سعر الدولار في السوق السوداء استقرارًا في السعر نوعا ما عن الفترة السابقة التي وصل فيها الدولار لأسعار كبيرة مقابل الجنيه المصري، حيث استقر سعر الدولار في السوق السوداء بعد تحرير صرف الجنية أول الشهر الماضي، حيث بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه للبيع والشراء التالي: 47.70 جنيه للبيع، 47.90 جنيه للشراء.

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صورة Ragabgomaa Ragabgomaaمنذ ساعتين
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