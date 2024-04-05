“ارتفاع جديد في سعر الدولار” لحظة بلحظة سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء والبنوك بعد الصعود الأخير

تشهد الفترة الحالية تقلبات في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، فمنذ تم تحرير سعر الصرف من قبل البنك المركزي مع بداية الشهر الماضي وتم رفع سعر الدولار مقابل الجنيه ليسجل 50 جنيها للدولار الواحد ويتساوى السعر مع السوق الموازية فمنذ ذلك الحين وأسعار الدولار مقابل الجنيه في تغير مستمر بين الصعود والهبوط، وعبر الأسطر التالية نبين تفاصيل أسعار الدولار مقابل الجنيه عالميًا ومحليًا وأسعار العملات وتوقعات أسعار الدولار الفترة القادمة.

سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية

شهد اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري والبنوك الحكومية الأسعار التالية:

البنك المركزي المصري: بلغ سعر الشراء: 47.34 جنيه، في مقابل سعر البيع: 47.44 جنيه.

البنك الأهلي المصري:وصل سعر الشراء اليوم : 47.36 جنيه، فيمَا وصل سعر البيع: 47.46 جنيه.

بنك مصر: سعر الشراء مع أول تعاملات اليوم: 47.36 جنيه، و سعر البيع: 47.46 جنيه.

سعر الدولار في البنوك الخاصة

شهد اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 أسعار الدولار في البنوك الخاصة والحكومية الأسعار التالية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 47.34 جنيه 47.44 جنيه البنك الأهلي المصري 47.36 جنيه 47.46 جنيه بنك مصر 47.36 جنيه 47.46 جنيه بنك القاهرة 47.46 جنيه 47.56 جنيه بنك الإسكندرية 47.36 جنيه 47.46 جنيه بنك قناة السويس 47.35 جنيه 47.45 جنيه بنك البركة 47.35 جنيه 47.45 جنيه بنك أبوظبي الإسلامي 47.36 جنيه 47.47 جنيه بنك التجاري الدولي 47.36 جنيه 47.46 جنيه

سعر الدولار في السوق السوداء

شهد اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 سعر الدولار في السوق السوداء استقرارًا في السعر نوعا ما عن الفترة السابقة التي وصل فيها الدولار لأسعار كبيرة مقابل الجنيه المصري، حيث استقر سعر الدولار في السوق السوداء بعد تحرير صرف الجنية أول الشهر الماضي، حيث بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه للبيع والشراء التالي: 47.70 جنيه للبيع، 47.90 جنيه للشراء.