“لولو الشطورة”.. تردد قناة وناسة بيبي للأطفال 2024 Wanasah TV الجديد لمتابعة أجدد الأغاني والأناشيد بدون توقف

تردد قناة وناسة هو أكثر الموضوعات التي شغلت بال الكثير، والتي ارتفعت بكثرة مؤخرا في محرك البحث جوجل، وذلك بسبب تغيير تردد القناة، حيث طالب جميع الآباء والأمهات بمعرفة تردد القناه الجديد، ولهذا أعلنت قناة وناسة على التردد الخاص بها، للجميع عبر الصفحة الرسمية لها، ولكي يتم معرفته يمكنك متابعة السطور القادمة، والتي سنوضح بها التردد على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

تردد قناة وناسة بيبي للأطفال 2024

يمكنك استقبال قناة وناسة بالتردد الجديد بكل يسر من خلال معرفة البيانات الخاصة بها، والتي تتمثل في التردد ومعدل الترميز ومعدل الاستقطاب وبعض البيانات الأخرى، لذا لكي تقوم باستقبال القناة على النايل سات يجب إدخال عدة بيانات وهي كالآتي:

تردد القناة: 11470.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

قناة وناسة بالتردد الجديد على عرب سات

يمكنك استقبال قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات، لكن من الضروري معرفة البيانات الخاصة به وهي كالآتي:

تردد القناة: 11270.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

جودة القناة: SD.

معدل الترميز: 27500.

خطوات استقبال القناة على التلفاز

لكي تبدأ في استقبال قناة وناسة بالتردد الجديد على جهاز التلفاز الخاص بك، يجب عليك أن تنفذ بعض الخطوات التي لا تحتاج منك الكثير من الجهد والوقت، ولهذا تعد خطوات التنزيل عبارة عن الآتي: