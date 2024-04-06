نقدم لكم رابط تقديم المنح والقروض 2024، التي زاد عليها البحث من قبل أولياء الأمور والطلبة في الآونة الأخيرة بالأردن، حيث تتنوع هذه المنح بما يضمن لكل فرد في المنظومة التعليمية إستكمال المسار التعليمي له بكل سهوله ويسر، حيث تساعد هذه المنح المواطنين الأردنيين في جميع المراحل التعليمية، في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني “البديل” نكشف لكم أنواع المنح والقروض الداخلية فضلا عن رابط التقديم على المنح والقروض.

رابط تقديم المنح والقروض 2024

الدخول على موقع مديرية البعثات .

. التوجه إلى الصفحة الرئيسية.

اختيار صندوق المنح والقروض الداخلية.

حدد نوع المنحة.

سجل البيانات المطلوبة.

الاستفادة من هذه المنحة.

صناديق المنح والقروض الداخلية

يضم صندوق المنح والقروض الداخلية في الاردن على عدة أقسام كالتالي:

قسم خاص بمنح دعم الطلاب والطالبات في الجامعات والدبلومات.

منح الديوان الملكي الهاشمي.

قسم منح مدارس مناطق جيوب.

منح أوائل المملكة.

قسم منح دعم طلبة المدارس.

الاستعلام عن نتائج المنح والقروض الداخلية

تبين مديرية البعثات آلية الاستعلام عن المنح والقروض في الأردن وتتمثل هذه الآلية في كل من التالي:

توجه نحو مديرية البعثات الأردنية.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

سجل بيانات الدخول.

أكتب بيانات ولي الأمر أو الطالب.

النقر على أيقونة إرسال.

فحص الطلب الموجه الذي تم ارسالة.

يظهر أمامك الحالة أما تم قبول الطلب أو رفضه.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه رابط تقديم المنح والقروض 2024 وخطوات الاستعلام وانواع القروض الداخلية.