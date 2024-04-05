ريلمي تكتسح الأسواق من جديد .. مواصفات هاتف  Realme GT Neo 6 ملك التصوير ..

لقد أطلقت شركة ريلمي هاتف Realm GT Neo 6 الذي يعد أحدث إصداراتها خلال هذه الفترة حيث يتمتع هذا الهاتف بالعديد من المزايا والمواصفات التي يجعله تجربة جديدة وسهلة لعشاق شركة ريلمي، كما يضم الهاتف الكثير من المواصفات المميزة من خلال الجودة والكفاءة والسعر المناسب للفئة المتوسطة، إضافة أن الهاتف يعمل بنظام تشغيل أندرويد الجديد، كما أنه يضم إمكانيات متطورة تجعله يتنافس مع الهواتف الأخرى، من خلال هذا السياق يمكنك الاطلاع على أفضل مزايا ومواصفات الهاتف وسعر هاتف Realm GT Neo 6.

أفضل مزايا ومواصفات هاتف Realme GT Neo 6

يعد هاتف Realm GT Neo 6 من أفضل الإصدارات الجديدة والحديثة لشركة ريلمي العالمية حيث قد أعلنت الشركة توافر هاتف Realme GT Neo 6 الجديد في السوق السعودي بمواصفات ومزايا رائعة تجعله ينافس أفضل الهواتف في تلك الفترة والتي من أهمها:

الشاشة يتوفر الهاتف بشاشة OLED بقياس 6.74 بوصة، بالإضافة إلى معدل تحديث 144 هيرتز ، في حين يبلغ طول الهاتف 163.9 مللي متر، ويكون عرض الهاتف 76.8 مللي متر، ويبلغ سمك الهاتف 8.9 مللي متر، ويكون وزن الهاتف نحو 199 جرام. السماعات يتميز الهاتف بعدة سماعات جيدة وفعالة لرفع الصوت بشكل ملحوظ. نظام التشغيل أندرويد 13، واجهة مستخدم ريلمي 3.0 الشبكات يدعم جميع الشبكات من الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس، وتتميز سرعة الإنترنت في شبكة الجيل الخامس بالأداء المميز. البطارية يمتلك الهاتف بطارية تعد واحدة من أقوى البطاريات في عالم الهواتف الحديثة، حيث تكون بسعة 5000 مللي أمبير، ويأتي الهاتف بقوة 150 واط. لون الهاتف يوجد الهاتف بلون أبيض ورمادي و أخضر. المعالج ياتي الهاتف بمعالج كوالكوم سناب دراجون 8 Gen 2.

سعر هاتف ريلمي Gt neo6

وبعد التعرف على مزايا الهاتف الرائعة والتي تحقق تجربة جديدة وسهلة، نقدم لكم سعر الهاتف في السعودية الذي يعتبر سعر مناسباً لبعض الفئات المتوسطة.