“الريح التي تسبق العاصفة”… مواصفات ومميزات هاتف أوبو a97 وسعره في الأسواق

قامت شركة أوبو بإطلاق هاتف oppo A97 وهو من الهواتف الذكية الحديثة التي قامت الشركة بإطلاقها في الفترة الأخيرة ويوجد للهاتف الكثير من المميزات المختلفة، حيث يأتي الهاتف بمعالج قوي ويدعم الهاتف شبكة الجيل الخامس، ولذلك يتساءل الكثير من الأشخاص عن مواصفاته في تلك الفترة، وسوف نتعرف على مواصفات ومميزات وسعر هاتف أوبو Oppo A97
مواصفات هاتف oppo A97
- تأتي الشاشة6.56 انش (IPS LCD).
- تأتي الشاشة بدقة1080 × 2408 بكسل.
- يأتي المعالج بشكلMediaTek MT6833P Dimensity 810 5G.
- يأتي الهاتف ب ١٢ جيجابايت رام.
- تأتي الذاكرة الداخلية بسعة تخزين قدرها ٢٥٦ جيجابايت.
- تأتي الكاميرا الخلفية بدقة48 + 2 ميجا بكسل.
- تأتي البطارية بسعة ٥٠٠٠ مللي أمبير.
- يأتي الشاحن بقوة ٣٣ واط.
- يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 12.
سعر هاتف oppo A97
لقد تم الإعلان رسميا عن سعر هاتفoppo A97 ويمكننا التعرف على السعر الرسمي له من خلال الآتي:
- قامت شركة أوبو بإطلاق هاتف oppo A97 ويبلغ سعره ٣١٠ دولار أمريكي.
- كما يمتلك الهاتف الكثير من المواصفات والمميزات التي تجعله من أفضل الهواتف في الفترة الحالية.
مميزات هاتف oppo A97
- يأتي الهاتف بشاشة كبيرة بتحديث ٩٠ هرتز وهي واضحة وتجعلك تشاهد أفلام بشكل ممتع.
- يأتي الهاتف بمعالج قوي يدعم شبكات الجيل الخامس ويمكن تحميل وتشغيل التطبيقات والألعاب الثقيلة على الهاتف بكل سهولة.
- يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية كبيرة وهي بسعة ١٢ جيجابايت وهذا يجعلك تستطيع الإنتقال بين التطبيقات بكل سهولة.
- يأتي الهاتف بسعة تخزين داخلية قدرها ٢٥٦ جيجابايت وهي سعة كبيرة ومناسبة ويمكن تخزين جميع الصور والفيديوهات عليها بكل سهولة.
- يأتي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة وهي بدقة ٤٨ ميجا بكسل، وتقوم الكاميرا بالتقاط صور بجودة مرتفعة وتأخذ تفاصيل الصورة بكل سهولة وهي تدعم خاصية العزل وهناك الكثير من المميزات الموجودة بها.
- يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة ١٢ميجا بكسل ويمكن التقاط الصور والفيديوهات بها بكل سهولة حيث إنها ذات جودة مرتفعة.
- يأتي الهاتف ببطارية ضخمة سعتها ٥٠٠٠ مللي أمبير ولذلك يمكن شحنها مرة واحدة في اليوم، وتدعم البطارية خاصية الشحن السريع وذلك بقوة ٣٣ واط.
- يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد ١٢ وهو يوجد به الكثير من المميزات التي يمكن الإستفادة منها.