“الريح التي تسبق العاصفة”… مواصفات ومميزات هاتف أوبو a97 وسعره في الأسواق

قامت شركة أوبو بإطلاق هاتف oppo A97 وهو من الهواتف الذكية الحديثة التي قامت الشركة بإطلاقها في الفترة الأخيرة ويوجد للهاتف الكثير من المميزات المختلفة، حيث يأتي الهاتف بمعالج قوي ويدعم الهاتف شبكة الجيل الخامس، ولذلك يتساءل الكثير من الأشخاص عن مواصفاته في تلك الفترة، وسوف نتعرف على مواصفات ومميزات وسعر هاتف أوبو Oppo A97

مواصفات هاتف oppo A97

تأتي الشاشة6.56 انش (IPS LCD).

تأتي الشاشة بدقة1080 × 2408 بكسل.

يأتي المعالج بشكلMediaTek MT6833P Dimensity 810 5G.

يأتي الهاتف ب ١٢ جيجابايت رام.

تأتي الذاكرة الداخلية بسعة تخزين قدرها ٢٥٦ جيجابايت.

تأتي الكاميرا الخلفية بدقة48 + 2 ميجا بكسل.

تأتي البطارية بسعة ٥٠٠٠ مللي أمبير.

يأتي الشاحن بقوة ٣٣ واط.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 12.

سعر هاتف oppo A97

لقد تم الإعلان رسميا عن سعر هاتفoppo A97 ويمكننا التعرف على السعر الرسمي له من خلال الآتي:

قامت شركة أوبو بإطلاق هاتف oppo A97 ويبلغ سعره ٣١٠ دولار أمريكي.

كما يمتلك الهاتف الكثير من المواصفات والمميزات التي تجعله من أفضل الهواتف في الفترة الحالية.

مميزات هاتف oppo A97