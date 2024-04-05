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العب من غير زهق.. أفضل 5 ألعاب تشبه ببجي PUBG Mobile وتنافسها للأجهزة الضعيفة والقوية
لعبه ببجي هي أكثر الألعاب التي عشقها الجميع منذ أن تم طرحها وحتى الآن، ويواجه البعض صعوبة في تحميل اللعبة على الهاتف بسبب احتياجها إلى هاتف حديث بمساحة تخزين عالية، لذا وجدنا لكم خمس ألعاب تشبه لعبة ببجي، وتحتاج إلى مساحة تخزين منخفضة، ومن أبرز تلك الألعاب هي لعبة فورت نايت ولعبة Call of Duty: Warzone و Apex Legends، بالإضافة إلى لعبة Cuisine Royale ولعبة Rules of Survival.
لعبة فورت نايت Fortnite
تتشابه لعبه فورت نايت مع لعبة ببجي بصورة كبيرة، حيث كل منهما تتضمن إطلاق النار على الأعداء داخل ساعة قتال كبيرة، وحتى تتمكن من تحقيق الفوز داخل لعبه فورت نايت بكل سهولة يتم تنفيذ بعض الأمور الهامة التي من ضمنها:
- حتى تصنع مصيدة للخصم يمكنك بناء منزل لك يصبح غطاء دفاعي عند مواجهة الأعداء.
- توجد بعض العناصر التي تمكنك من القفز في أي وقت حتى تصل الأعداء في أسرع وقت.
- توجد بعض الاكواد التي تمكنك من الطيران والتي تساعدك في صنع خطة محكمة للقضاء على اللاعبين الآخرين.
لعبة Apex Legends
من اكثر الالعاب التي تشبه لعبه ببجي هي Apex Legends المجانيه والتي تشبهها في ساحه القتال والعديد من الامور الاخرى التي من ضمنها الاتي:
- يتم النزول إلى ساحة القتال بواسطة الطائرة تحمل بداخلها 60 لاعب مقسمين إلى 20 فريق.
- يمكنك اختيار لاعبين لمشاركتك داخل اللعبة في فريق خاص بكم للقضاء على الأعداء في أسرع وقت.
- يمكنك الدخول إلى اللعبة والانضمام الى فريق عشوائي دون الحاجة إلى وجود أصدقاء لك.
- فور الهبوط من الطائرة يتوجب عليك جمع الأسلحة والموارد وحزم الصحة التي تساعدك في تحقيق الفوز في أقل وقت.