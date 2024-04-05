رسميًا .. موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات

تزامنا مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك وكشف الحسابات الفلكية أن يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر أبريل ٢٠٢٤ هو المتمم لشهر رمضان وبذلك يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء الموافق ١٠ ابريل فقد ازدادت محركات البحث عن متى موعد صلاة عيد الفطر في مصر وذلك حرصاً منهم لأداء صلاة العيد وذلك لأنها سنة مؤكدة ينبغي الحرص عليها، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم موعد الصلاة وضوابط الصلاة كما حددتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مصر.

متى موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مصر

يحرص كثير من المسلمين على أداء صلاة العيد كما أقرها الشرع والسنة النبوية وخاصة بعد تصريحات

الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه سوف يتم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المساجد الكبيرة التي تقام بها صلاة الجمعة، وأضاف في تصريحاته أما بالنسبة للصلاة في الساحات العامة فسوف يتم إقامة صلاة العيد بها وذلك حسب ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، وقد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن تقام صلاة العيد يوم الأربعاء الموافق ١٠ ابريل ٢٠٢٤ في تمام الساعة 5:59 صباحًا.

ضوابط صلاة عيد الفطر في الساحات ٢٠٢٤

لقد أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن مجموعة من الضوابط التي يجب الاهتمام بها في صلاة عيد الفطر المبارك 2024 ، و قد أكدت الوزارة أن ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك هي نفس ضوابط العام الماضي، والتي تتمثل في الآتي: