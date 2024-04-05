ثبتها الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

جميع محبي وعاشقي كرة القدم يبحث كل منهما عن تردد قناة أون تايم سبورت، والتي تعمل على إذاعة جميع المباريات الهامة ومباريات الدوري المصري وكأس مصر، حيث زادت عملية البحث في الفترة الأخيرة عن القناة بسبب قرب بث مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، حيث سيتم بث المباراة عبر قناة أون تايم سبورت، لكن عبر التردد الأرضي، لذا يمكنك متابعة السطور القادمة، حتى يتم معرفة تردد القناة الخاص بها.

تردد قناة أون تايم سبورت

قناة أون تايم سبورت هي من أبرز القنوات المجانية التي تعرض مباريات كرة القدم دون الحاجة إلى دفع اشتراك شهري، وتلك القناة تتميز بجودتها العالية في عرض مباريات كرة القدم، لذا حتى يتم استقبال قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي، يجب معرفة التردد وهو كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11861.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

موعد مباراة الأهلى المصري وسيمبا التنزاني

يتواجه كلا من الأهلي المصري وسيمبا التنزاني في بطولة إفريقيا لكرة القدم، حيث سيتم إذاعة المباراة غدا يوم الجمعة في الساعة العاشرة مساء، وذلك بالتوقيت المصري، ومن أبرز القنوات التي تعرض هذه المباراة هي قناة أون تايم سبورت الأرضية، حيث ينتظر جميع محبي وعاشقي النادي الأهلي فوزه بتلك المباراة حتى يستكمل مشواره الإفريقي ويحصل في النهاية على بطولة إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلي وسيمبا على أرض تنزانيا بهدف دون رد سجله لاعب الأهلي أحمد نبيل كوكا، وحتى يضمن النادي الأهلي الصعود إلى الدور المقبل عليه فقط بتحقيق التعادل أو الفوز، ويمكن تحقيق المزيد من الأهداف بسبب إقامة المباراة على أرض القاهرة وبين جمهور النادي الأهلي العريق.