انتبه .. 5 أسباب تحرمك من الحصول على تأشيرة العمل بالكويت

مؤخراً لقد أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن أمور قد تحرمك من الحصول على تأشيرة العمل في الكويت للعمل في القطاع الحكومي أو الأهلي وعلى المتقدمين الحذر من هذه الأسباب، كما أكدت الوزارة على ضرورة التزام المتقدمين بالمعايير والشروط التي وضعتها الوزارة تجنباً لتعرقل عملية الحصول على التأشيرة، ومن خلال هذا المقال سنوافيكم بأسباب رفض تصريح العمل بالكويت ٢٠٢٤.

ما أسباب رفض تأشيرة العمل بالكويت

لقد وضعت وزارة العمل بالكويت مجموعة من الشروط والإجراءات التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على تصريح عمل في الكويت وعلى المتقدمين الالتزام بهذه المعايير من أجل سهولة الحصول على تصريح العمل في أقرب وقت،

وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية الكويتية فإن الأسباب التي تؤدى إلى رفض تصريح العمل وعدم الحصول على التأشيرة تكون كالآتي:

يشترط الالتزام بتقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل والتي تتمثل في شهادة المؤهل و التأمين الصحي و شهادة الخبرة.

ضرورة الحصول على أختام التصديق من وزارة الخارجية المصرية والسفارة.

يجب ألا تكون صحيفة الحالة الجنائية المتمثلة في الفيش والتشبيه بها أي مخالفات أو قضايا جنائية.

ينبغي أن تطابق المهنة المطلوبة مع المهنة المسجلة في بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

في حالة وجود مخالفات أو قضايا قانونية أو إدارية ضد صاحب العمل يمنع المتقدم من الحصول على تصريح العمل.

خطوات التسجيل للحصول على تأشيرة الكويت ٢٠٢٤

لكي يتمكن المواطنين الراغبين في العمل في دولة الكويت من الحصول على تأشيرة الكويت يتطلب التقديم الكترونيا عبر المنصات الالكترونية للتسهيل على المتقدمين ويكون التسجيل كالآتي: