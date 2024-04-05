دلعي طفلك.. تردد قناة بطوط 2024 الجديد للأطفال لمتابعة أمتع مسلسلات الكرتون على النايل سات وعرب سات

من أشهر القنوات العربية التي تتخصص في المحتوى المقدم فقط إلى الأطفال هي قناة بطوط، والتي تتميز بمحتواها الرائع الذي يتضمن أفلام كرتونية مفيدة وهادفة إلى الأطفال يتم بثها طوال اليوم دون أي انقطاع، وأعلنت القناة في الفترة الأخيرة عن تغيير التردد الخاص بها حتى تضيف بعض التعديلات، لذا حرصت على نشر التردد الجديد الخاص بها، والذي سنوضحه لكم في السطور القادمة.

تردد قناة بطوط الجديد على النايل سات

حتى يتمكن جميع المحبين والمتابعين لقناة بطوط من استقبالها بالتردد الجديد لها، يجب معرفته أولا، حيث قامت القناة بنشره عبر الصفحة الرسمية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان التردد المعلن عبارة عن الآتي:

تردد القناة: 11564.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: SD.

تردد قناة بطوط الجديد على عرب سات

تم تغيير تردد القناة حتى يتم تحسين جودة الأداء في الصوت والصورة، وأيضا لكي يتم إضافة بعض التعديلات التي طالب المشاهدين بوجودها، ولهذا حتى يتم استقبال القناة على القمر الصناعي يجب معرفة بعض البيانات، وهي عبارة عن الآتي:

تردد القناة: 11594.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات ضبط تردد قناة بطوط الجديد

حتى يتم استقبال القناة على القمر الصناعي وتثبيتها على جهاز التلفاز الخاص بك، يجب أن يتم معرفة عدة خطوات هامة وهي كالآتي: