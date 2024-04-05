لو أنت من محبي الطبيعة .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على النايل سات

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أهم القنوات الفضائية المشهورة والتي تحظى بشعبية كبيرة بين القنوات الفضائية الأخرى، نظرا لما تقدمه من محتوى هادف حيث توفر أفضل المعلومات والتفاصيل حول الحيوانات البرية والبحرية، وتقديم العديد من المعلومات الخاصة بالكون وأسراره، كما تحظى القناة على متابعين ومعجبين من كل مكان وبناء على ذلك فقد يتساءل الكثير منهم عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديدة، والذي سوف نطلعكم عليه من خلال هذا المقال.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من أكثر القنوات التعليمية والثقافية مشاهدة لأنها تتميز بالجودة والكفاءة العالية بالإضافة إلى تقديم محتوى هادف ومثقف وممتع للصغار والكبار وبناء على طلب العديد من الأفراد في معرفة تردد القناة الجديد، فقد قامت القناة بالكشف عن ترددها الجديد في ثوبها الجديد والذي يكون كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة: 12226

معامل استقطاب القناة : أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل الخطأ: ¾

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي العرب سات

تردد القناة: 12467

معامل الترميز 27500

استقطاب القناة :أفقي

معامل الخطأ: ⅔

خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

لكي يتم ضبط التردد الجديد على جهاز الرسيفر بكل سهولة والاستمتاع بمشاهدة ممتعة للقناة، يمكنك اتباع الخطوات التالية: