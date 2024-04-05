لو أنت من محبي الطبيعة .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على النايل سات
تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أهم القنوات الفضائية المشهورة والتي تحظى بشعبية كبيرة بين القنوات الفضائية الأخرى، نظرا لما تقدمه من محتوى هادف حيث توفر أفضل المعلومات والتفاصيل حول الحيوانات البرية والبحرية، وتقديم العديد من المعلومات الخاصة بالكون وأسراره، كما تحظى القناة على متابعين ومعجبين من كل مكان وبناء على ذلك فقد يتساءل الكثير منهم عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديدة، والذي سوف نطلعكم عليه من خلال هذا المقال.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد
تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من أكثر القنوات التعليمية والثقافية مشاهدة لأنها تتميز بالجودة والكفاءة العالية بالإضافة إلى تقديم محتوى هادف ومثقف وممتع للصغار والكبار وبناء على طلب العديد من الأفراد في معرفة تردد القناة الجديد، فقد قامت القناة بالكشف عن ترددها الجديد في ثوبها الجديد والذي يكون كالتالي:
- القمر الصناعي: النايل سات
- تردد القناة: 12226
- معامل استقطاب القناة : أفقي
- معامل الترميز: 27500
- معامل الخطأ: ¾
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي العرب سات
- تردد القناة: 12467
- معامل الترميز 27500
- استقطاب القناة :أفقي
- معامل الخطأ: ⅔
خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد
لكي يتم ضبط التردد الجديد على جهاز الرسيفر بكل سهولة والاستمتاع بمشاهدة ممتعة للقناة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- في البداية قم بفتح قائمة من زر جهاز التحكم للشاشة.
- قم بالنقر فوق تركيب المعروضة من القائمة الرئيسية في الرسيفر.
- اختار أيقونة تثبيت يدوي ثم إضافة قناة.
- عليك تحديد القمر الصناعي وكتابة التردد معامل الترميز معامل الخطأ واستقطاب القناة.
- اضغط على زر بحث ثم حفظ وانتظر حتى يتم تنزيل القناة على الرسيفر.