رابط كشوفات تحميل pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لدى منصة مظلتي في عموم العراق 2024

كشوفات pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من الأمور التي تزايد عليها البحث في الفترة الأخيرة بسبب تأخر وزارة العمل العراقية في إعلان النتيجة النهائية لأسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة التي تعرف بأسم الوجبة السابعة حيث لم تظهر حتى الآن يسبب توضيح الوزارة بأنها توفر المقابل المادي أو المالي لصرف دعم الرعاية الاجتماعية لمن يستحق ويتطابق عليه الشروط والأحكام المطلوبة في الوزارة لذلك سوف نوضح لكم جميع التفاصيل والشروط المطلوبة للحصول على الدعم في العراق.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لدى منصة مظلتي

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توفيرها منصة مظلتي الإلكترونية لكي يتم الاعتماد عليها عند إعلان نتيجة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق لذلك سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق لكي يتم الاستعانة بها في حالة ظهور النتيجة من قبل الوزارة كالآتي:

الدخول في بداية الأمر على منصة مظلتي.

ثم بعد ذلك الضغط على خيار الاستعلام عن أسماء المقبولين في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية.

اختيار الوجبة السابعة القادمة وتحديد المحافظة العراقية.

كتابة اسم المتقدم ورقم الجوال ورقم الهوية العراقية وغير ذلك من البيانات المطلوبة.

عند الانتهاء يتم الضغط على طلب الاستعلام وسوف تظهر لك النتيجة النهائية لأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

يمكننا استخدام الموقع وتحميل كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية عند ظهورها والبحث عن الاسم المراد البحث عنه.

أهم شروط طلب دعم الرعاية الاجتماعية