كيف تحصل على كوينز بيس موبايل مجانا efootball 2024؟

الكثير من مستخدمي لعبة بيس موبايل يبحث كل منهما بشكل مستمر عن أفضل طريقة تمكنهم من شحن الكوينز، حيث تتوفر الكثير من الطرق التي تعمل على شحن الكوينز، لكن يرغب دائما اللاعب في اختيار أكثر الطرق المضمونة، حتى يضمن نجاح عملية الشحن والحصول على الهدايا التي تقدمها اللعبة له، لذا نحرص أن نوضح لكم خطوات شحن الكوينز المضمونة في السطور القادمة.

كيفية شحن كوينز بيس موبايل 2024

تساعد كوينز بيس موبايل اللاعب على امتلاك الكثير من المميزات والإضافات التي تمكنه من تحقيق الفوز في أشرس وأصعب المباريات، لذا حتى يتم شحن تلك الكوينز يجب تنفيذ الخطوات التالية:

في البداية يجب عليك التوجه إلى موقع لعبة بيس موبايل الرسمي الذي يتوفر على شبكة الإنترنت.

بعد ذلك يتم فتح الصفحة الرئيسية لك، من خلالها قم بتدوين رقم الـ ID، وعليك التأكد من تدوين الرقم بصورة صحيحة.

ثم تنتقل بعد ذلك إلى صفحة أخرى من خلالها قم بالضغط على زر شحن كوينز لعبة بيس موبايل.

قم بتحديد الدولة التي تسكن بها، وعليك بتحديد طريقة الدفع المناسبة.

قم بتحديد عدد الكوينز التي تفضل شحنها حتى تتمكن من الضغط على أيقونة تأكيد.

فور أن تنتهي عملية الشحن سيتم تحويل الكوينز إلى حسابك داخل لعبة بيس موبايل

طرق شحن كوينز بيس 2024

تتوفر طريقة مضمونة أخرى لشحن كوينز بيس موبايل، وتلك الطريقة هي من خلال متجر جوجل بلاي، لكن عليك تنفيذ بعض الخطوات حتى تضمن نجاحها وهي كالآتي: