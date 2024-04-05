خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 …. وحقيقة تبكير موعد صرف معاش شهر أبريل

معاش تكافل وكرامة 2024، من أهم برامج الدعم التي تقدمه الحكومة المصرية لعدد كبير من الأسر والأشخاص الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، خاصة في ظل ارتفاع اسعار الجنوني الذي تشهده البلاد خلال الآونة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي والشروط التي أعلنت عنها الوزارة ، وأشارت الوزارة إلى أن الأخبار التي يتم تداولها بشأن تبكير موعد صرف معاش شهر أبريل 2024 غير صحيحة بالمرة، وأنه من المقرر أن يتم صرف مستحقات المواطنين في الموعد الرسمي لها دون تأخير أو تبكير…..

معاش تكافل وكرامة 2024

حيث أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي برئاسة الدكتورة “نيفين القباج” عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن معاش تكافل وكرامة تيسيراً على عدد كبير من المواطنين، وتجنب الذهاب إلى المكاتب والهيئات الحكومية، وأشارت الوزارة خلال تصريح لها على إحدى القنوات الفضائية أنها تلقت عدد كبير من طلبات الحصول على معاش تكافل وكرامة إلا أنها قامت بالموافقة فقط على الأشخاص التي انطبقت عليها الشروط التي أعلنت عنها وزارة التضامن الإجتماعي وهي:

شروط التسجيل في معاش تكافل وكرامة 2024

أن يكون المواطن مصري الجنسية ومقيم في مصر إقامة دائمة.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات وأملاك أو أراضي زراعية.

ألا يكون لدى المتقدم دخل شهري ثابت.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024