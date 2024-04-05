التتبيلة السرية للفراخ المشوية طعمها لذيذ اعمليها احلي من المطاعم

إذا كنت تبحث عن طعم لذيذ ومميز للفراخ المشوية يفوق طعم المطاعم، فإن التتبيلة السرية هي المفتاح. إن الفراخ المشوية هي وجبة شهية ومحببة للكثيرين، ولكن السر وراء النكهة الرائعة والتوابل المتوازنة يكمن في التتبيلة المستخدمة وعندما تتحدث عن التتبيلة السرية، فإنها تعني الخلطة الفريدة التي تضيف إلى الفراخ المشوية طعمًا لا يُقاوَم. هذه التتبيلة تجمع بين التوابل والتوابل العطرية والمكونات السرية التي تُضفي لمسة خاصة ومميزة على اللحم. بفضل هذه التتبيلة، يتم تحويل الفراخ العادية إلى وجبة لذيذة تجعلك تنسى المطاعم.

مكونات التتبيلة السرية للفراخ المشوية

1/4 كوب زيت زيتون

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون طازج

3 ملاعق كبيرة صلصة الصويا

2 ملعقة كبيرة خل تفاح

2 ملعقة كبيرة عسل

3 فصوص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة تحضير التتبيلة السرية

في وعاء كبير، ضع جميع المكونات المذكورة أعلاه. باستخدام ملعقة أو خفاقة يدوية، اخلط جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس تمامًا. تأكد من ذوبان العسل تمامًا وتوزيعه بشكل متساوٍ في التتبيلة.

تتبيل الدجاج:

ضعي الدجاج، سواء كان كاملًا أو مقطعًا، في وعاء التتبيلة. تأكد من تغطية جميع قطع الدجاج بالتتبيلة من جميع الجوانب. يمكنك استخدام يديك أو ملعقة لتسهيل عملية التغطية.

التنقيع:

غطّي الوعاء بإحكام باستخدام غطاء بلاستيكي أو ورق ألمنيوم. ضع الوعاء في الثلاجة واتركه منقوعًا في التتبيلة لمدة 30 دقيقة على الأقل. للحصول على أفضل النتائج، يمكنك ترك الدجاج منقوعًا في الثلاجة لمدة تصل إلى 24 ساعة.

الشوي:

بعد انتهاء مدة التنقيع، أخرج الدجاج من الثلاجة واتركه في درجة حرارة الغرفة لمدة 10 دقائق قبل الشوي. يمكنك شوي الدجاج على الفحم أو في الفرن على حرارة عالية. تأكد من طهي الدجاج بشكل كامل حتى ينضج تمامًا.

نصائح لتحضير التتبيلة السرية